Más de 100 mil personas firman una petición para reemplazar a Bad Bunny en la Super Bowl

- Publicidad -

Desde el nombramiento de Bad Bunny como el artista protagonista del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX, una oleada de reacciones encontradas ha colmado tanto las redes sociales como los medios de comunicación en Estados unidos.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue seleccionado por la NFL para encabezar el espectáculo que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Una decisión lógica, si se tiene en cuenta que se trata de uno de los cantantes más escuchados del planeta, pero también polémica, dado su posicionamiento en contra de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y sus reivindicaciones para visibilizar la identidad y la cultura tanto de Puerto Rico, su país natal, como de Latinoamérica.

Su nombramiento ha venido acompañado de una campaña en Change.org que, según datos de este lunes, ha superado las 100.000 firmas en su intento de que el cantante sea sustituido en el evento. Encabezada por Kar Shell, un usuario domiciliado en el estado de Texas, la iniciativa sostiene que las actuaciones y el estilo del artista caribeño no se ajustan a lo que las familias estadounidenses esperan del máximo escenario deportivo. A su juicio, el espectáculo debería “mantener un ambiente familiar, evitar la politización del entretenimiento y celebrar las tradiciones musicales estadounidenses”.

En la petición también se recalca que aproximadamente el 78 % de los estadounidenses solo habla inglés, mientras que uno de los puntos surgidos de la polémica ha sido el comentario de Bad Bunny en Saturday Night Live cuando fue preguntado por el evento: “Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprenderlo”.

La controversia ha recibido eco en declaraciones públicas de figuras conservadoras. Donald Trump, expresidente estadounidense, comentó a la cadena Newsmax: “Nunca había oído hablar” de Bad Bunny y cuestionó la elección de la NFL tachándola de “absolutamente ridícula”. En el mismo sentido, la organización Turning Point USA anunció que producirá su propio espectáculo de medio tiempo como alternativa paralela al evento principal, reforzando el rechazo de algunos sectores ante la decisión de la liga.

Los impulsores de la petición en Change.org no solo han centrado sus críticas en el artista actual, sino que han puesto sobre la mesa una alternativa concreta. Proponen que el espectáculo de medio tiempo lo encabece George Strait, leyenda de la música country, a quien consideran el Rey del Country y un símbolo de la música estadounidense que encajaría en la idea de lo que debe sonar en un “evento familiar”.

Además, la iniciativa menciona a otros artistas country reconocidos, como Dolly Parton, Carrie Underwood y Tim McGraw, aspirando a devolver el protagonismo a este género durante uno de los momentos más seguidos de la televisión norteamericana.