La UE destina 21.5 millones de euros a Venezuela y Haití por la crisis humanitaria y al Caribe por el huracán Melissa

CARACAS (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) anunció este lunes la asignación de otros 21,5 millones de euros ante el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela y Haití y a países del Caribe afectados por el paso del huracán Melissa.

La financiación ayudará a los socios humanitarios de la UE a proporcionar asistencia esencial, como alimentos, atención sanitaria, protección y ayuda de emergencia a los más necesitados, indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

Así, 14,5 millones de euros se destinarán a lidiar con las consecuencias de la crisis en Venezuela, incluidas sus repercusiones en países vecinos como Colombia. Las áreas prioritarias de intervención serán la protección, la asistencia sanitaria y la nutrición.

Por otro lado, otros 5 millones de euros se destinarán a la respuesta de emergencia al huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití.

Bruselas explicó que los socios humanitarios de la UE ya están proporcionando agua potable, artículos de saneamiento y refugios de emergencia en estos países, mientras que la Unión Europea está preparando vuelos humanitarios y el despliegue de reservas de ayuda a través de su Mecanismo de Protección Civil.

Se trata de fondos donados a través de ese mecanismo por Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania, que incluyen refugios, agua y saneamiento, equipos de protección y apoyo energético.

Por su parte, España aporta un equipo médico con un hospital de campaña.

La crisis en Haití

Los 2 millones de euros restantes de esta partida se dedicarán a ayudar a las personas afectadas por la crisis en Haití, donde los niveles sin precedentes de violencia de las bandas siguen poniendo en peligro a muchas comunidades y obligando a la población a huir, apunto la CE.

La financiación se utilizará para proporcionar ayuda alimentaria y apoyo a las poblaciones desplazadas.

Venezuela: La ayuda humanitaria anunciada es «corrupción disfrazada»

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro aseguró que la ayuda humanitaria de 14,5 millones de euros anunciada por la UE para Venezuela es «otra operación de corrupción disfrazada de solidaridad» y anticipó que «ni un euro» de esos fondos llegará al país porque ese dinero «termina en los bolsillos de intermediarios y supuestas ONG».

«Ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo. La Unión Europea no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario en Venezuela», escribió en su canal de Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil (c), durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez / Archivo

Cuestionó que «mientras Bruselas impone recortes, exige ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo en sus propios Estados miembros, anuncia con orgullo nuevos millones para ‘ayuda humanitaria’ a Venezuela».

«Esos 14,5 millones de euros no llegarán a Venezuela. Serán como los 149 millones anteriores, otra operación de corrupción disfrazada de solidaridad. ¡Basta de corrupción y falsos pretextos de la Unión Europea! ¡Venezuela se respeta!», manifestó Gil.