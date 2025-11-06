EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Campaña navideña para familias inmigrantes

La organización Building One Community (B1C), dedicada a apoyar a las familias inmigrantes, inició su tradicional colecta navideña de juguetes “Holiday Toy Drive”, con el objetivo de llevar alegría a los niños de la comunidad durante esta temporada festiva.

A través de donaciones de juguetes nuevos, los participantes pueden contribuir a que más pequeños disfruten de un momento especial en estas fiestas.

Las donaciones se pueden realizar directamente mediante el registro de Amazon disponible en la web https://tr.ee/b1ctoydrive.

La colecta estará abierta hasta el viernes 21 de noviembre, y los obsequios recolectados serán distribuidos entre las familias locales.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 203-674-8585 o enviar un correo electrónico a info@b1c.org.

Practicar inglés en grupo de conversación gratuito

La Biblioteca Pública de White Plains realizará una nueva sesión de su English Conversation Group el sábado 8 de noviembre, de 2:00 a 3:00 de la tarde, en el Rotary Room.

De acuerdo con los promotores, este programa ofrece a los adultos que aprenden inglés como segundo idioma la oportunidad de practicar el idioma en un ambiente divertido y de apoyo, bajo la guía de un hablante nativo que facilita la conversación.

La actividad está abierta a los estudiantes de nivel principiante e intermedio, es completamente gratuita y no requiere registro previo.

El grupo busca fomentar la confianza y las habilidades comunicativas de los participantes, promoviendo además la integración y el intercambio cultural dentro de la comunidad de White Plains.

Clases gratuitas de computación para adultos

La Biblioteca Pública de White Plains, en colaboración con el programa STEM Alliance, impartirá clases de computación gratuitas dirigidas a personas que deseen mejorar sus habilidades tecnológicas.

Las clases se brindarán en el Community Room el lunes 10 de noviembre, de 2:00 a 5:00 de la tarde.

El curso incluye una introducción al uso de Google Suite, proyectos prácticos aplicables al trabajo y la vida diaria, además de acceso a recursos gratuitos para continuar aprendiendo de forma independiente.

De acuerdo con los promotores, el programa ofrece un incentivo especial: quienes lo completen recibirán una nueva Chromebook.

Además, los organizadores brindarán asistencia para ayudar a los participantes a obtener internet gratuito o de bajo costo.

Esta iniciativa busca fomentar la inclusión digital y apoyar a la comunidad en el desarrollo de competencias tecnológicas esenciales.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Capacitación gratuita en salud mental juvenil para adultos

La Stamford Youth Mental Health Alliance anunció dos sesiones gratuitas de capacitación en primeros auxilios para la salud mental juvenil, dirigidas a padres, maestros, entrenadores y adultos interesados en aprender cómo apoyar a jóvenes que enfrentan desafíos emocionales.

Los talleres se llevarán a cabo el martes 11 de noviembre y el viernes 5 de diciembre, de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, en Park 215, en 215 Stillwater Avenue, Stamford, e incluirán almuerzo para los participantes. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo enviando un correo electrónico a youthmentalhealthct@gmail.com.

Durante la jornada, los asistentes aprenderán a identificar y responder ante señales de problemas de salud mental o consumo de sustancias en adolescentes.

La alianza, integrada por más de 35 organizaciones locales, busca aumentar la conciencia sobre el bienestar emocional juvenil y fortalecer el acceso a servicios de apoyo en la ciudad.

Para mayor información y recursos pueden visitar la web www.stamfordyouthmentalhealthalliance.org.

Sesión gratuita de preguntas sobre inmigración

La organización Building One Community (B1C) realizará una sesión gratuita de preguntas sobre inmigración el martes 11 de noviembre a las 11:30 de la mañana en su sede ubicada en 417 Shippan Avenue, Stamford.

Durante el evento, uno de los abogados de inmigración de la organización responderá inquietudes y ofrecerá orientación sobre temas migratorios de interés para la comunidad.

El evento será presencial y virtual, por lo que los asistentes podrán unirse a través del enlace de Zoom publicado en el Linktree de la biografía de B1C, en https://linktr.ee/buildingonecommunity.

De acuerdo con los organizadores, no es necesario registrarse previamente, y animan a todas las personas interesadas en aprender o resolver dudas sobre inmigración a participar en esta actividad informativa.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 203-674-8585 o enviar un correo electrónico a info@b1c.org