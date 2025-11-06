Eric García sufre una fractura nasal y podría jugar con máscara protectora ante el Celta

- Publicidad -

BARCELONA.- El defensor del FC Barcelona, Eric García, sufrió una fractura nasal durante el partido de la UEFA Champions League frente al Club Brugge, en el que los culés empataron 3‑3.

Tras un choque aéreo con un rival, fue retirado del terreno de juego y sometido a pruebas médicas que confirmaron la lesión.

El club emitió un comunicado oficial en el que informa que García será equipado con una máscara protectora para proteger la zona afectada mientras se recupera. Su participación en el próximo enfrentamiento de La Liga ante el Celta de Vigo todavía está por determinarse, ya que dependerá de su evolución en los próximos días.

La noticia añade un nuevo desafío al sistema defensivo del Barça, que ya venía experimentando dificultades para mantener la solidez en la retaguardia.

Con García siendo uno de los centrales más utilizados por el técnico Hansi Flick esta temporada, su posible baja implica ajustes y más presión sobre los compañeros disponibles.

Aunque hay optimismo por su eventual aparición con máscara, el club y el cuerpo médico actuarán con cautela para evitar agravar la lesión. En el comunicado se señala que su eficacia —y por tanto su presencia en el partido— dependerá de su respuesta al tratamiento en los próximos entrenamientos.

En resumen: Eric García afronta una fractura nasal tras el choque en Champions, está en tratamiento con máscara protectora, y su disponibilidad para el duelo ante Celta de Vigo se decidirá en función de su evolución. Su ausencia o limitada participación podría tener repercusiones importantes para la defensa del Barça.