Campaña navideña de recolección de alimentos, juguetes, abrigos y útiles escolares para ayudar a necesitados

NUEVA YORK.- Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, anunció el inicio de la campaña anual estatal de donación para las fiestas navideñas, que se puso en marcha esta semana.

Este programa invita a las personas y empresas a contribuir con alimentos no perecederos, juguetes nuevos sin envolver, abrigos y útiles escolares, con el fin de apoyar a las familias que más lo necesitan en todo el Estado.

Este año, la campaña ha sido ampliada para incluir explícitamente donaciones de alimentos no perecederos, en respuesta a la reciente tentativa de la administración federal de retener los beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) para casi tres millones de neoyorquinos.

La Gobernadora enfatizó que “la generosidad es un valor central de la temporada festiva” y animó a “compartir esperanza, felicidad, abrigo y alegría navideña con los niños y familias que están pasando por momentos difíciles”.

La campaña establece que las donaciones de juguetes, abrigos, útiles escolares y alimentos se podrán entregar entre la primera semana de noviembre hasta el 5 de diciembre en la mayoría de los puntos de entrega.

Además, los paquetes enviados por correo o entregados en la sede central podrán aceptarse hasta el 15 de diciembre en el complejo Empire State Plaza en Albany; y los alimentos que se recojan antes de la semana de Acción de Gracias serán distribuidos con tiempo para esa festividad.

Se han habilitado múltiples ubicaciones de entrega en todo el Estado, incluyendo la región capital (Albany), Central New York (Syracuse), Finger Lakes (Rochester), Long Island (Hauppauge), Mid-Hudson, que incluye Westchester (Poughkeepsie), Mohawk Valley (Oneonta y Utica), la ciudad de Nueva York (Harlem y Brooklyn), North Country (Watertown), Southern Tier (Binghamton y Hornell) y Western New York (Buffalo).

Las personas de Westchester pueden dejar sus donaciones en el Eleanor Roosevelt State Office Building, en 4 Burnett Boulevard, Poughkeepsie.

Las empresas y particulares pueden acudir a estos sitios o hacer el envío directo al punto central para hacer llegar su contribución.

La iniciativa busca movilizar la solidaridad comunitaria en un momento en que muchas familias enfrentan mayores desafíos económicos y alimentarios, indicó Hochul.

Al incluir alimentos junto con los tradicionales juguetes, abrigos y útiles escolares, la campaña reconoce que la asistencia alimentaria se ha vuelto aún más crítica.

Además, al conectar con organizaciones locales que atienden comunidades vulnerables, se pretende garantizar que las donaciones lleguen a quienes verdaderamente las necesitan.

Las donaciones enviadas serán distribuidas por organizaciones comunitarias que trabajan en barrios y localidades donde el apoyo es menos accesible.

Con ello, el Estado pretende difundir un mensaje de unidad y de atención a los más vulnerables en esta temporada festiva.

La Gobernadora concluyó haciendo un llamado directo a todos los neoyorquinos: “Consideren donar para que ninguna familia se quede sin lo básico en estas fechas”.

Para mayor información sobre la campaña pueden ingresar a la web https://www.ny.gov/new-york-states-annual-holiday-drive.