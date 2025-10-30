Lanzan campaña “Protege tu SNAP” para ayudar a quienes reciben asistencia alimentaria a adaptarse a cambios federales

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El condado de Westchester lanzó una nueva iniciativa denominada “Protect Your SNAP” a través del Departamento de Servicios Sociales.

La campaña está dirigida a quienes reciben asistencia alimentaria mediante el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) y tiene como objetivo informar sobre los cambios federales en las reglas de elegibilidad.

Los cambios federales incluyen nuevas exigencias de trabajo y elegibilidad para quienes no tienen hijos dependientes, que entrarán en vigencia el 1º de noviembre de 2025.

Esto significa que los beneficiarios de SNAP en Westchester podrían perder su elegibilidad si no cumplen con los nuevos requisitos.

Entre los ajustes se encuentran la redefinición de la edad y la exención para cumplir con las reglas de trabajo para el SNAP.

En particular, quienes no tienen hijos dependientes pueden ahora estar sujetos a obligaciones laborales si están dentro del nuevo grupo de edad especificado.

La campaña “Protect Your SNAP”, disponible en la web https://www.westchestergov.com/images/stories/newsroom/2025/snap-abawd-eng-san-rev-10.25.pdf, busca prevenir la pérdida inesperada del beneficio y asegurar que los beneficiarios conozcan sus responsabilidades y opciones ante estos cambios.

Se ofrecerán materiales informativos, asistencia personalizada y orientación para quienes deban actualizar su situación.

El Departamento está comunicando a los usuarios del SNAP que revisen su caso, actualicen su información de contacto y confirmen si los nuevos requisitos los afectan.

También se subraya que es importante responder a cualquier notificación que reciban del Condado o del programa federal para evitar la suspensión del beneficio.

Esta campaña se produce en un contexto de mayor exigencia federal hacia los programas de asistencia alimentaria, con un enfoque reforzado en la transición al trabajo o la capacitación laboral como condición para ciertas categorías de beneficiarios.

El condado de Westchester se posiciona proactivo al comunicar estos cambios con anticipación.

Para acceder a los recursos de la campaña, los beneficiarios pueden contactar al Departamento de Servicios Sociales de Westchester o visitar su sitio oficial, en https://socialservices.westchestergov.com/snap/snap-announcements, donde se publican guías y preguntas frecuentes sobre los nuevos requisitos.

Además, se realizarán sesiones de orientación para quienes tengan dudas sobre cómo proceder.

De acuerdo con las autoridades, si una persona recibe el SNAP en Westchester, es clave que se informe ahora, actualice su información y tome los pasos necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos antes del 1º de noviembre.

La campaña “Protect Your SNAP” está diseñada para ayudarte a navegar esta transición sin sorpresas.

Más información esta disponible en la web https://otda.ny.gov/programs/snap/work-requirements.asp.