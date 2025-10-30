Hispano recibe distinción “El Quijote de la Mancha”

- Publicidad -

STAMFORD.- El Desfile de la Hispanidad en la Quinta Avenida celebró 61 años de trayectoria llevando con orgullo y devoción la cultura hispana en el estado de Nueva York.

La emblemática cita anual reunió a miles de participantes y espectadores que celebran la diversidad y la riqueza de la comunidad hispana en la ciudad.

Como parte de las celebraciones, la organización realizó su Gala, donde se entregó la distinción “El Quijote de la Mancha” al líder comunitario Kevin Polanco.

De acuerdo con el informe, este reconocimiento honra su compromiso excepcional con la comunidad y su incansable labor social a lo largo de los años.

Kevin Polanco, originario de Guatemala, emigró a los Estados Unidos a los 16 años y desde entonces ha dedicado su vida al servicio comunitario.

En 2019, se convirtió en Capellán de la Alianza Internacional de Capellanes, Fuerzas del Orden y Voluntariado en el Servicio Policial, alcanzando actualmente el rango de Capellán-Coronel por su dedicación y vocación de servicio.

Durante la pandemia de COVID-19, Polanco intensificó su labor social repartiendo alimentos a las personas más necesitadas gracias a donaciones de iglesias y supermercados en Nueva York y Connecticut.

Su trabajo ha beneficiado a cientos de familias y ha sido un ejemplo de solidaridad y compromiso comunitario.

A lo largo de su trayectoria, Kevin Polanco ha recibido varios reconocimientos. Entre ellos se destacan el Premio Líder Internacional en el Centro Paraguayo de Nueva York (septiembre de 2024), el reconocimiento del Concejo Municipal de Newark, Nueva Jersey (diciembre de 2022), y el premio de la ciudad de Bridgeport (diciembre de 2021), todos por su labor en el servicio a los más vulnerables.