CT se prepara para la temporada de frío, brindan consejos y precauciones para las familias

STAMFORD.- Con la llegada del otoño tardío, las familias de Connecticut se preparan para enfrentar temperaturas más bajas y condiciones climáticas invernales.

Las autoridades locales han emitido recomendaciones para garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante los meses más fríos del año.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles tormentas invernales, ráfagas de viento y heladas que podrían afectar tanto a las áreas urbanas como rurales del Estado.

Se espera que las temperaturas bajen significativamente durante la noche, por lo que instaron a la población a mantenerse informada sobre las alertas meteorológicas.

CONSEJOS

Preparación del Hogar: Los expertos recomiendan revisar los sistemas de calefacción antes de que lleguen los días más fríos, sellar ventanas y puertas para evitar la pérdida de calor y asegurarse de que las tuberías estén aisladas para prevenir congelamientos.

También sugieren tener a mano linternas, pilas y mantas adicionales en caso de cortes de electricidad.

Seguridad Vial: Las autoridades de transporte recuerdan a los conductores mantener sus vehículos en buen estado, con anticongelante y neumáticos apropiados para el invierno. Conducir con precaución, reducir la velocidad en carreteras resbaladizas y mantener una distancia segura entre vehículos puede prevenir accidentes durante tormentas de nieve o hielo.

Salud y Bienestar: Los médicos aconsejan vestirse en capas, cubrir extremidades y evitar la exposición prolongada al frío intenso.

Además, se recomienda estar atento a los signos de hipotermia y congelación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes.

Preparación Comunitaria: Se anima a los vecinos a apoyar a quienes puedan necesitar ayuda, como adultos mayores o con movilidad reducida, asegurándose de que tengan suficiente calefacción, alimentos y medicinas durante períodos de frío extremo.

Las autoridades recordaron que la prevención es clave para minimizar riesgos durante la temporada invernal. Mantenerse informado, seguir las recomendaciones oficiales y tomar precauciones básicas puede ayudar a que los residentes de Connecticut enfrenten el frío de manera segura y protegida.

En Connecticut, existen diversos recursos disponibles para ayudar a las personas a protegerse del frío extremo durante el invierno.

CENTROS DE CALENTAMIENTO Y REFUGIOS

Durante episodios de frío extremo, se activan protocolos como el Código Azul para asegurar que las personas sin hogar o vulnerables tengan acceso a refugios sin restricciones.

Para encontrar el centro de calentamiento más cercano, las pueden llamar al 211, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También pueden visitar la web https://211ct.org y buscar por código postal o ciudad.

Algunos centros específicos incluyen:

– Saint Vincent de Paul Mission of Waterbury: Refugio de emergencia abierto las 24 horas, en Waterbury.

– Agape House en Bristol: Un Centro de calentamiento abierto de lunes a sábado, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

– Wesley Inn and Suites en Middletown: Un refugio disponible las 24 horas.

Las autoridades recomendaron verificar la disponibilidad y horarios de cada centro, ya que pueden variar según la demanda y las condiciones climáticas.