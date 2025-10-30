Brad Pitt redobla esfuerzos en batalla legal contra Angelina Jolie

- Publicidad -

Brad Pitt insiste en la batalla legal contra Angelina Jolie por la venta de su participación en la bodega francesa Château Miraval. En nuevos documentos judiciales presentados por el equipo legal del actor, el protagonista de F1 insta a la actriz a entregarle las comunicaciones privadas relacionadas con la venta.

Según los informes, la actriz, quien se ha acogido al privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente y se ha negado a proporcionar los documentos en cuestión, abusa de esta medida para ocultar documentos esenciales para el caso. En este sentido, los representantes legales reiteraron que es imperativo que Jolie entregue lo solicitado.

“Corresponde a Jolie demostrar que las comunicaciones entre personas ajenas al ámbito legal están protegidas por el privilegio, no a Pitt demostrar lo contrario”.

El 6 de octubre, la intérprete presentó una declaración en la que cedía a su exesposo el control de las casas familiares en Los Ángeles y Miraval, según informó People. “Hasta el día de hoy, los niños y yo nunca hemos vuelto a poner un pie en la propiedad, dada su conexión con los dolorosos eventos que llevaron al divorcio”, reza el escrito.

Disputa

Brad Pitt presentó una demanda en 2022, en medio del proceso de divorcio, alegando que Jolie había incumplido un acuerdo previo según el cual ninguno vendería su participación sin el consentimiento del otro.

Posteriormente, Angelina presentó una contrademanda en la que afirmaba que el padre de sus hijos se negó a comprarle su parte del negocio vinícola porque ella no firmó un acuerdo de confidencialidad que, a su juicio, solo buscaba obligarla a guardar silencio sobre el abuso sufrido en el jet privado en 2016 que desencadenó la separación.

Asimismo, aseveró que el actor había estado librando una guerra vengativa contra ella.

“En junio, Pitt presentó documentos judiciales intentando interrogar a Alexey Oliynik, del Grupo Stoli, alegando que el empresario tenía conocimiento de primera mano de la venta”, reseñó People.