Alerta por posibles aumentos de costos de atención médica en CT

- Publicidad -

HARTFORD.- El estado de Connecticut está advirtiendo que muchas personas podrían enfrentar un fuerte aumento en los costos de los seguros de salud durante el próximo periodo de inscripción.

Más de 150,000 personas que tienen cobertura a través de Access Health CT recibirán cartas informándoles que sus primas podrían subir significativamente, en parte debido a la incertidumbre por la disponibilidad de subsidios federales.

El problema central es que los créditos fiscales y subsidios ampliados que ayudaban a bajar el costo de los seguros, introducidos durante la pandemia y ampliados posteriormente, están próximos a expirar o quedar en el limbo, y el gobierno federal aún no ha definido su extensión.

Esto crea un gran riesgo de que muchas personas pierdan ese alivio económico.

En concreto, se estima que, si estos subsidios no se renuevan, algunos asegurados verán que su prima mensual se multiplique varias veces.

Por ejemplo, un matrimonio de unos 50 años con ingreso de 95,000 dólares al año que ahora paga cerca de 673 dólares al mes, podría llegar a pagar 2,608 dólares al mes en la misma póliza el próximo año.

Además de las primas, las compañías de seguro ya han solicitado aumentos en los costos de cobertura individual.

Tres aseguradoras reguladas por el Estado han pedido incrementos promedio cercanos al 18% para los planes individuales en Connecticut, citando alzas en precios de medicamentos, uso creciente de servicios y aumento de costes médicos en general.

Otro factor que agrava la situación es el crecimiento de los costos hospitalarios, el aumento de visitas a urgencias, los medicamentos especializados y la consolidación de proveedores que pueden empujar los precios hacia arriba.

El programa estatal de “benchmark” para contener el gasto detectó que mientras el tope planteado era del 2.9%, los costos reales subieron 7.9% en el periodo estudiado.

El gobernador Ned Lamont y otros funcionarios estatales están instando a las personas a que, durante el periodo de inscripción (que inicia el 1º de noviembre), consideren esperar un poco antes de decidir su plan para ver si el gobierno federal actúa para extender los subsidios.

Los efectos de que muchas personas no puedan costear una póliza son más amplios, ya que si los asegurados se salen del mercado, lo que se denomina aumento de la “cobertura sin seguro”, los hospitales reparten los costos no cubiertos y eso puede traducirse en mayores costos para todos.

En resumen, las personas de Connecticut que dependen de los subsidios del seguro de salud están ante un escenario de riesgo serio.

Si no hay concreción federal y estatal rápida, las primas podrían subir considerablemente, afectando tanto a los que ya tienen cobertura como al sistema en su conjunto.

Según los expertos, es un momento clave para quienes evalúan sus opciones de seguro en los próximos meses.