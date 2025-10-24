Forum con candidatos a Junta de Educación de Stamford

STAMFORD.- La comunidad de Stamford se prepara para un importante espacio de diálogo sobre el futuro educativo de la ciudad. Diversas organizaciones, entre ellas The Parent Leadership Training Institute, la Stamford Public Education Foundation y UConn College of Agriculture, Health and Natural Resources, convocan a un foro titulado “El Futuro de la Educación en Nuestra Comunidad”. El encuentro se llevará a cabo con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en los temas que impactan directamente a las familias y estudiantes del distrito escolar.

El evento está programado para el domingo 26 de octubre de 2025, de 4:00 a 6:00 de la tarde, en el Government Center, ubicado en 888 Washington Boulevard en Stamford. La actividad tendrá lugar específicamente en el quinto piso, en la sala de la Junta de Educación (BOE Room). Los organizadores han destacado que se trata de un espacio gratuito y abierto a toda la comunidad interesada.

Como parte central del foro, se contará con la participación de cinco candidatos a la Junta de Educación de Stamford: Michael Hyman, Dennis LoDolce, Kris O’Brien, Adam Vandervoort y Jennifer Werely. Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar directamente sus propuestas y prioridades relacionadas con el sistema educativo local, así como de plantear inquietudes y expectativas sobre la gestión escolar.

El foro ofrece una oportunidad valiosa para que los residentes conozcan de primera mano la visión de los aspirantes antes de las próximas elecciones escolares. Los líderes comunitarios señalan que la toma de decisiones en educación influye de forma significativa en el rendimiento estudiantil, la asignación de recursos y la implementación de programas de apoyo para las familias.

Las organizaciones anfitrionas afirman que la participación cívica es fundamental para construir un sistema educativo más equitativo, inclusivo y orientado al progreso académico de todos los niños y jóvenes de Stamford. Se espera una respuesta positiva de la comunidad y un diálogo constructivo que contribuya al fortalecimiento educativo de la ciudad.