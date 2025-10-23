Redada de ICE resulta en arresto de ocho inmigrantes en lavadero de autos

HAMDEN.- Una operación del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) llevada a cabo el miércoles pasado por la mañana en el establecimiento Optimo Car Wash, en 1126 Dixwell Avenue, Hamden, resultó en la detención de ocho inmigrantes, según confirmaron autoridades locales.

La alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett, explicó que entre los detenidos había padres cuyas hijas e hijos ya se encontraban en la escuela al momento del operativo.

“Sus hijos están en la escuela”, comentó la alcaldesa y “no sabemos en qué comunidad ni cómo contactar a esa escuela, estamos todavía tratando de comunicarnos con esa familia para que sus niños no regresen a una casa vacía”.

Testigos en el lugar describieron cómo agentes del ICE, vestidos con equipo táctico y utilizando vehículos sin identificación visible, bloquearon calles aledañas y detuvieron a los implicados.

Una testigo identificado solo como “Rachel” relató que preguntó a uno de los detenidos si estaba bien, y que un agente respondió amenazándola con arrestarla a ella.

Las imágenes del operativo, obtenidas por testigos, muestran los vehículos y agentes armados en las inmediaciones del car wash, lo que generó un ambiente de tensión en el vecindario.

El establecimiento seguía operativo al día siguiente del arresto, con algunos empleados cubriendo turnos de compañeros detenidos, según declaraciones del propio personal del negocio.

Sin embargo, los impactos sobre las familias y la comunidad ya se hacían sentir, debido a la incertidumbre sobre el paradero de los detenidos y la seguridad de sus hijos.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes ya habían comenzado a movilizarse para ofrecer asesoría y ayuda a quienes resultaron afectados en el operativo.

Durante la conferencia ofrecida por las autoridades locales, la alcaldesa Garrett calificó las acciones de ICE como “deplorables” y “no representativas” de la comunidad de Hamden.

Hizo un llamado para proteger a las familias que viven con temor y recordó que muchos de los detenidos eran trabajadores que simplemente buscaban pagar sus cuentas y sostener a sus hijos.

El concejal del municipio, Abdul Osmanu, también se pronunció, explicando lo impactante que es vivir a tres calles del lugar del operativo y ver cómo ocurre algo así en “su barrio”.

En el ámbito estatal, el senador Gary Winfield reiteró su apoyo a leyes como la Trust Act, diseñadas para limitar la cooperación de las autoridades locales con el ICE, mientras otra parte de la clase política defendía el operativo aludiendo al cumplimiento de las leyes federales migratorias.

El choque de posturas refleja una tensión creciente entre el gobierno federal, que busca reforzar los controles migratorios, y las comunidades locales que temen por las consecuencias humanas y sociales de estos arrestos.

El impacto en las familias se acentúa porque la detención simultánea de varios adultos dejó incertidumbre sobre quién cuidaría a los niños al salir de la escuela, y sobre si las escuelas o servicios sociales habían sido notificados o preparados para este tipo de situación.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que este tipo de operativos afecta la confianza de la comunidad en la policía local y en otros servicios públicos, al temer represalias o interrogatorios.

En un escrito, la representante federal Rosa DeLauro señaló que estaba trabajando para “confirmar la seguridad y el estatus” de los detenidos, y que las estrategias agresivas del ICE aumentan el temor en las comunidades sin necesariamente mejorar la seguridad pública.

Este evento en Hamden se une a otros casos recientes de operativos migratorios en la región, e intensifica el debate sobre hasta qué punto las autoridades locales deben colaborar con entidades federales, cómo proteger a familias vulnerables y cuáles deben ser las políticas de acompañamiento cuando se realizan detenciones que involucran a padres de menores.

Las autoridades municipales y estatales han indicado que revisarán sus protocolos de respuesta y asistencia para estos casos, y que evalúan demandas de transparencia por parte del ICE para que los operativos no dejen familias en riesgo sin notificación o apoyo previo.