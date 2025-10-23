NFL respalda a Bad Bunny ante críticas de comunidad MAGA

Desde que se realizó el anuncio sobre la participación de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, varios miembros y representantes del movimiento MAGA (incluyendo al presidente Donald Trump) han mostrado su descontento con dicha decisión.

Recordemos que su desaprobación viene, presuntamente, del hecho que la música del cantante es principalmente en español. Incluso en su reciente aparición en SNL, en medio de toda la polémica, le dijo a los estadounidenses que tenían cuatro meses para aprender su idioma y poder entender su espectáculo. Un ejemplo de esto fue Trump calificando de “absolutamente ridícula” la elección, sin importarle admitir que nunca había escuchado de él.

Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, además de ser uno los primeros en condenar públicamente la elección de Bad Bunny, no dudó en amenazar con enviar agentes de ICE en el Super Bowl del próximo año, arremetiendo que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. […] Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos”.

En defensa, recientemente el comisionado de la NFL, Roger Goodell reafirmó su decisión diciendo que estaba cuidadosamente pensada. “No creo que hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil cuando hay literalmente cientos de millones de personas viéndolo… Confiamos en que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será un momento emocionante y de unidad”, declaró a la AP con firmeza. “Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento clave para el valor del entretenimiento”.

Existe en internet una petición viral que exige a la NFL reemplazar a Bad Bunny por George Strait, ícono de la música country. Hasta el momento van más de 77,000 firmas reunidas. “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl debería unir a nuestro país, honrar la cultura estadounidense y ser apto para toda la familia, no convertirse en un ardid político. Bad Bunny no representa ninguno de estos valores; sus actuaciones drag y su estilo son lo opuesto a lo que las familias esperan en el escenario más importante del fútbol americano. Una vez más, George Strait encarna la unidad, la tradición y la música estadounidense atemporal que verdaderamente merece ser el centro de atención del Super Bowl 2026.”, afirman en las motivaciones de dicha petición.