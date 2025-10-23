Instan a vacunarse y protegerse contra gripe, COVID-19 y otros virus

NEW HAVEN.- Funcionarios de Connecticut y expertos de la Universidad de Yale instaron a las personas a vacunarse contra la influenza, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VSR) al inicio de la temporada de enfermedades respiratorias.

La comisionada de Salud Pública estatal, Manisha Juthani, destacó que la temporada pasada, el 88% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no habían recibido una vacuna actualizada.

Además, señaló que entre 15 y 20 personas mueren semanalmente en el Estado debido al COVID-19, especialmente personas mayores de 60 años.

En un evento reciente, el gobernador Ned Lamont recibió públicamente su vacuna contra la gripe y el COVID-19.

Afirmó que, aunque la pandemia ha terminado, el COVID-19 sigue presente y puede causar hospitalizaciones graves. Instó a la población a vacunarse para protegerse y evitar brotes adicionales.

La temporada de enfermedades respiratorias también incluye el VSR, que afecta principalmente a niños pequeños y adultos mayores.

Aunque los casos de VSR son menos numerosos que los de COVID-19, su impacto en la salud pública es significativo. Hasta la fecha, Connecticut ha reportado 252 casos de influenza, 258 de VSR y más de 15,500 de COVID-19.

Yale New Haven Health comenzó su campaña anual de vacunación contra la gripe. Los empleados deben recibir la vacuna antes del 1º de diciembre de 2025 o presentar una exención válida. Además, se ofrecen pruebas de ajuste de mascarillas respiratorias en ferias de vacunación selectas.

Para la comunidad universitaria de Yale, las vacunas contra la gripe y el COVID-19 están disponibles sin costo en el Yale Health Center y clínicas seleccionadas. Se recomienda que todos los miembros de Yale Health, incluidos estudiantes y personal, reciban la vacuna antes del 1º de diciembre. Además, se ofrece una vacuna de dosis alta para personas mayores de 65 años.

A pesar de los recortes federales que afectaron el financiamiento de la salud pública en Connecticut, las autoridades estatales han asegurado que continuarán proporcionando vacunas.

Se han formado colaboraciones regionales, como la Northeast Public Health Collaborative, para mejorar la cooperación y el poder de compra de las vacunas.

Los funcionarios enfatizaron que la vacunación no solo protege al individuo, sino también a la comunidad.

El director de Salud y Servicios Humanos de Hartford, Ebony Jackson-Shaheed, destacó que la inmunización es un éxito de salud global que salva millones de vidas cada año.

Alentó a las personas a buscar clínicas de vacunación locales, farmacias participantes y departamentos de salud comunitarios para recibir sus vacunas.

La vacunación es especialmente crucial para personas mayores, niños pequeños y personas con condiciones de salud subyacentes. Para más información, los residentes pueden visitar los sitios web de salud pública estatales y locales.