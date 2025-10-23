EVENTOS COMUNITARIOS

Desfile de Halloween

La Biblioteca Pública de Norwalk celebrará un divertido desfile de Halloween, el viernes 31 de octubre, a las 10:30 de la mañana, en el Departamento Infantil principal, ubicado en 1 Belden Avenue, Norwalk.

El evento, titulado “Halloween Parade with Ms. Karen”, anima a las familias a disfrutar de una mañana llena de color, disfraces y dulces en un ambiente seguro y comunitario.

Durante la actividad, los niños podrán participar en un recorrido de “Trick-or-Treat” por las instalaciones de la biblioteca, acompañados por sus padres y amigos.

Los organizadores animan a todos los asistentes a venir disfrazados para vivir plenamente la magia y el espíritu de Halloween mientras comparten una jornada educativa y festiva en familia.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780.

Ayuda con las tareas

La Biblioteca Ferguson de Stamford, a través de su sucursal West Side Branch, ofrecerá el programa “Homework Help” el martes 4 de noviembre, de 4:30 a 5:30 de la tarde, en 245 Selleck Street, Stamford.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de 1º a 8º grado y tiene como objetivo brindar apoyo académico personalizado en materias como matemáticas, ciencias, estudios sociales y lectura.

El programa, presentado por Melanie Lee, permitirá que los niños y jóvenes reciban ayuda individual o en pequeños grupos, además de aprender a utilizar recursos como directorios y materiales de referencia. Además, se fomentará el desarrollo de habilidades matemáticas mediante el uso de tecnología educativa en línea.

La participación es gratuita, pero requiere registro previo antes del inicio del evento. Pueden registrarse a través de la web https://www.fergusonlibrary.org/event/homework-help-71300.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8215 o enviar un correo electrónico a mlee@fergusonlibrary.org.

College 101: El proceso universitario

El Departamento de Consejería de la White Plains High School, en colaboración con El Centro Hispano, anunció el evento “College 101: El Proceso Universitario”, una sesión informativa gratuita que busca orientar a los estudiantes y familias sobre los pasos para ingresar a la universidad.

El evento se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en las instalaciones de El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains.

Durante la presentación, los asistentes podrán aprender sobre el proceso de admisión universitaria, fechas límites importantes, diferencias entre universidades de dos y cuatro años, selección de carreras y otros temas claves para planificar su futuro académico.

Los organizadores destacaron que este tipo de programas son una herramienta fundamental para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas educativas y familiares a navegar el sistema universitario de los Estados Unidos.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Proyecto digital JumpStart

La Oficina de la Juventud de White Plains anunció el inicio del programa “Project Digital Jumpstart”, una oportunidad educativa única para estudiantes de secundaria interesados en la inteligencia artificial, ciberseguridad e informática forense.

De acuerdo con los promotores, el programa ofrece 6 créditos universitarios y garantiza un trabajo de verano, permitiendo a los jóvenes adquirir experiencia práctica en tecnología avanzada.

Las clases se impartirán en The College of Westchester, en 325 Central Avenue, White Plains, del 15 de noviembre de 2025 al 2 de mayo de 2026, los sábados de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Además, el programa contará con una sesión de verano del 6 de julio al 7 de agosto de 2026, de lunes a jueves en el mismo horario.

Los organizadores expresaron que “Project Digital Jumpstart” busca preparar a los jóvenes para carreras del futuro, combinando aprendizaje académico y experiencia profesional.

Las personas pueden registrarse llamando a Brigitte al 914’422-1378 para mayor información.

Fiesta de bienvenida de Navidad

La ciudad de Wallingford, en el condado de New Haven, se prepara para celebrar el espíritu navideño con su tradicional evento “Holiday Stroll”, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Organizado por Wallingford Center Inc, este paseo festivo anima a la comunidad a disfrutar de una tarde llena de luces, decoraciones, música y un ambiente familiar en el corazón del centro de la ciudad.

Según los promotores, durante el recorrido, los visitantes podrán explorar tiendas y restaurantes participantes que ofrecerán degustaciones especiales, descuentos exclusivos y la oportunidad de ganar hasta $1,000 en premios.

El evento, patrocinado por la Ciudad de Wallingford y Yale New Haven Health Urgent Care, pide a los asistentes respetar las normas y dejar a las mascotas en casa para garantizar la seguridad de todos.

Para mayor información pueden llamar al 203-284-1807.