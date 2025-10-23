Departamento de Policía advierte sobre broma de inteligencia artificial de “hombre sin hogar”

YONKERS.- El Departamento de Policía de Yonkers emitió una advertencia pública sobre una nueva tendencia viral en las redes sociales, conocida como el “prank del hombre sin hogar con AI”, que consiste en generar imágenes mediante inteligencia artificial de un hombre desaliñado aparentemente dentro de una casa o en la puerta, para luego enviarlas a familiares o amigos con el fin de provocar sorpresa o pánico.

Según el Departamento, varios de estos casos ya se han producido en la ciudad de Yonkers: destinatarios del “prank” han llamado al 911 creyendo que había un intruso real en su hogar, y los agentes han respondido con luces y sirena antes de descubrir que todo era una broma.

El Departamento explicó que esto representa “un riesgo real para los oficiales que responden, y para los miembros de la familia que están en el hogar” antes de entenderse que no hay amenaza real.

En su publicación la policía instó a las familias a “pausar antes de marcar el 911”, aconsejando que pregunten primero, verifiquen que el escenario sea real y aseguren que, si se está tratando de una broma, se informe antes de llamar.

Las autoridades también señalaron que el uso de generadores de imágenes con AI puede producir resultados muy convincentes y que eliminar marcas de agua u otras pistas de manipulación es cada vez más sencillo, lo que dificulta discernir lo real de lo ficticio.

Más allá del peligro inmediato que supone confundir una broma con un incidente serio, la policía y otros cuerpos de policía han denunciado que esta tendencia deshumaniza a las personas sin hogar y desperdicia recursos críticos de atención de emergencias, desviando la atención de situaciones auténticas que requieren intervención.

Además, señalan que podría tornarse criminal en algunos casos, pues en otras jurisdicciones adolescentes ya han sido procesados por presentar informes falsos o provocar respuestas policiales innecesarias.

La advertencia de Yonkers se suma a un creciente coro de alertas emitidas por los departamentos de policía en distintos estados de los Estados Unidos, que consideran la broma no sólo de mal gusto, sino potencialmente peligrosa, dada la rapidez con que puede escalar a una respuesta de alto riesgo. Padres, tutores y jóvenes que usan redes sociales han sido objeto de recomendaciones para reflexionar antes de participar en estos retos digitales, y comprender que la creación de “contenido viral” no está exenta de consecuencias reales.

En resumen, el Departamento advirtió que esta moda de “hombre sin hogar generado por AI” supera los límites de una simple broma: puede provocar temor genuino, intervenciones policiales innecesarias y consecuencias legales.

Su mensaje central es claro: “No todo lo que ves en redes es inofensivo”, “reflexiona antes de enviar o reaccionar”, y “haz que todos sepan que, si realmente vas a llamar al 911, asegúrense primero de que no es una broma”.