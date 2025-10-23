Avanza en Bridgeport resolución que limita interacciones con ICE

BRIDGEPORT.- En una sesión celebrada el lunes pasado, el comité de seguridad pública del Bridgeport City Council dio luz verde a una resolución que expresa su preocupación ante la presencia de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), que operan con el rostro cubierto en Bridgeport.

La propuesta fue aprobada por el comité y ahora será debatida por el pleno del Consejo, compuesto por 20 miembros, todos demócratas, en las próximas semanas.

La resolución revisada contiene un claro llamado para que las autoridades federales de inmigración limiten sus acciones a las personas indocumentadas que sean sospechosas o acusadas de cometer delitos graves, crímenes violentos, pertenecer a pandillas, o de otra forma representar una amenaza seria para la seguridad comunitaria.

En su forma original, el texto iba más lejos al requerir que los agentes federales no usaran cubiertas faciales y llevaran identificación visible, pero ese lenguaje fue retirado tras consulta con el departamento legal de la Ciudad.

El motivo detrás de esta iniciativa es la inquietud por tácticas que muchos consideran de estilo “policía secreta”, en las que se señala al ICE por operar con máscaras o cubiertas faciales y sin identificación aparente.

Estas prácticas generan temor entre inmigrantes indocumentados y también complican el trabajo de la policía local para distinguir agentes reales de personas que podrían estar haciéndose pasar por tales.

La versión revisada del texto apunta que “las cubiertas faciales y la falta de identificación visible pueden suponer riesgos significativos para los oficiales de policía locales que deben ser capaces de distinguir a los agentes federales que realizan acciones legítimas de quienes se hacen pasar por tales”.

Además, la resolución insta a que los oficiales del Departamento de Policía de Bridgeport, cuando tengan “sospecha razonable y articulable” de que alguien se está haciendo pasar por un agente federal, se acerquen y traten de verificar su identidad.

El enfoque, según explican los promotores, no es obstaculizar el trabajo legítimo del ICE sino asegurar más transparencia, responsabilidad y protección de la comunidad local frente a acciones que podrían generar miedo o confusión.

La administración del alcalde Joe Ganim señaló que entiende los límites de la Ciudad frente a una agencia federal como el ICE, y que la intención de la resolución no es “decirles cómo tienen que hacer su trabajo”, sino más bien manifestar una posición de la Ciudad sobre las prácticas que afectan la seguridad de todos los residentes.

El concejal impulsor, Jorge Cruz, admitió que retirar la parte que prohibía máscaras fue una concesión motivada por el riesgo de cortar recursos federales hacia la Ciudad, aunque afirmó que aún podría cambiar su postura antes del voto final.

En el contexto estatal, esta resolución llega en un momento en que en Connecticut ya se han tomado medidas para limitar la actividad del ICE en espacios sensibles. Por ejemplo, en septiembre se aprobó una directiva que prohíbe arrestos sin orden judicial en los juzgados estatales y limita el uso de máscaras para agentes federales en esos recintos.

Así, Bridgeport se alinea con una tendencia más amplia a nivel estatal de controlar cómo las agencias federales de inmigración interactúan con comunidades locales y con autoridades municipales.

El debate en Bridgeport fue apoyado por una veintena de activistas que asistieron a la audiencia del comité, quienes demandaban una acción más firme sobre ICE y expresaron su respaldo a la resolución.

Ahora, la mirada se dirige al pleno del Consejo, donde se decidirá si la resolución será adoptada oficialmente, y cómo eso podría incidir en las relaciones entre la ciudad, el estado y las autoridades federales de inmigración.