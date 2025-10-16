Solicitudes universitarias gratuitas este mes, cómo aprovecharlas

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que durante el mes de octubre los estudiantes del Estado podrán presentar solicitudes para la universidad sin pagar las tarifas habituales.

Esta medida forma parte de la proclamación del Mes de Aplicación Universitaria del Estado de Nueva York (CAM).

El beneficio incluye la exención de tarifas de solicitud para universidades de los sistemas SUNY (State University of New York), CUNY (City University of New York) y decenas de instituciones privadas del Estado.

De este modo, se busca eliminar una barrera económica que en otros casos puede disuadir a los estudiantes de postularse.

Para las universidades del sistema SUNY, se permitirá que cada estudiante someta hasta cinco solicitudes gratuitamente entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre.

En cuanto al sistema CUNY, los estudiantes de escuelas de la Ciudad de Nueva York contarán con la exención entre el 27 de octubre y el 21 de noviembre; para aquellos que viven fuera de la ciudad, el periodo va del 10 al 21 de noviembre.

Las universidades privadas participantes ofrecerán exenciones de tarifas en diferentes momentos a lo largo del mes de octubre, según cada institución.

La lista completa de las instituciones que participan y los periodos específicos estará disponible en la página oficial de exenciones de solicitud del Estado, en https://www.hesc.ny.gov/school-counselors/college-application-month/site-coordinators/2025-nys-colleges-waiving-application.

Para apoyar a los estudiantes y sus familias, la New York State Higher Education Services Corporation (HESC) y sus aliados organizarán más de 40 eventos virtuales y presenciales durante octubre.

En esos encuentros se brindará asistencia para completar las solicitudes universitarias, pero también para los trámites de ayuda financiera, como FAFSA o Free Application for Federal Student Aid, y TAP, conocido como el Tuition Assistance Program del Estado.

Además, junto con la semana de exención de tarifas, las solicitudes para ayudas estatales como TAP y el programa STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ya están abiertas.

Los estudiantes también pueden completar la FAFSA 2026-27, que es crucial para acceder a financiamiento federal para estudios universitarios.

Líderes educativos del Estado, como los rectores de SUNY y CUNY, así como funcionarios de HESC, han elogiado la iniciativa.

La consideran un paso concreto hacia una mayor equidad educativa, al reducir barreras que limitan el acceso a estudios superiores para estudiantes con menos recursos.

Los estudiantes interesados deben revisar las fechas específicas de exención para cada sistema o universidad participante, asegurarse de cumplir con los requisitos y usar los recursos y eventos de asesoría disponibles para completar sus solicitudes a tiempo.

Para mayor información y solicitar los programas pueden ingresar a la web https://hesc.ny.gov/.