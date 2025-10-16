Los matrimonios falsos: un “pecado cardinal” con consecuencias devastadoras para los inmigrantes

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- En Bridgeport y otras ciudades de Connecticut se ha encendido una alarma entre las autoridades por el aumento de matrimonios entre inmigrantes y ciudadanos estadounidenses que parecen tener un solo propósito: obtener beneficios migratorios.

Una investigación reciente de CT Insider reveló que muchos de estos enlaces se realizan de manera apresurada y bajo circunstancias sospechosas, generando preocupación en agencias federales y estatales.

Los llamados “matrimonios por la green card” son considerados un fraude federal, y tanto los abogados de inmigración como los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advierten que las consecuencias pueden ser devastadoras.

Quienes participan en estas uniones enfrentan cargos criminales, posibles deportaciones y la pérdida permanente del derecho a solicitar visas, residencia o ciudadanía estadounidense.

La abogada de inmigración Dana Bucin calificó este tipo de fraude como un “pecado cardinal” dentro del sistema migratorio estadounidense, debido a la gravedad de sus repercusiones.

Por su parte, Sheila Hayre, profesora de derecho migratorio en la Quinnipiac University, explicó que las verdaderas parejas enfrentan grandes dificultades para demostrar la autenticidad de su relación ante las autoridades, que suelen mirar con desconfianza muchos matrimonios mixtos.

En el caso de los inmigrantes indocumentados, incluso contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense no garantiza un camino rápido hacia la legalización.

Las leyes actuales obligan a muchos a salir del país y esperar largos periodos fuera de los Estados Unidos antes de poder regularizar su estatus, una situación que lleva a algunos a recurrir a opciones desesperadas.

Las investigaciones también revelaron un patrón inusual en Bridgeport: numerosos matrimonios son realizados por personas que no residen en la ciudad.

En mayo de 2025, casi el 40% de las licencias de matrimonio expedidas allí fueron para parejas sin vínculo con el municipio. Muchos enlaces se realizan en el mismo día de obtener la licencia, y con frecuencia son oficiados por los mismos jueces de paz, lo que ha levantado sospechas sobre posibles redes de fraude.

Autoridades locales aseguran que este incremento de bodas “relámpago” ha puesto en evidencia vacíos en el sistema de licencias y en la supervisión de matrimonios civiles.

Se teme que algunos casos incluyan situaciones de explotación o engaño, especialmente cuando una de las partes desconoce las verdaderas intenciones del otro.

Las consecuencias de un matrimonio fraudulento son graves y difíciles de revertir. Una vez descubierto el engaño, el inmigrante puede ser expulsado del país y vetado de manera definitiva para futuras solicitudes, advirtieron expertos en inmigración.

Incluso aquellos que actuaron de buena fe pueden quedar atrapados en investigaciones si no logran probar la autenticidad de su relación.

Abogados y defensores de inmigrantes coinciden en que las estrictas políticas migratorias y los extensos procesos de legalización empujan a algunas personas a tomar decisiones desesperadas.

Sin embargo, recuerdan que la ley es tajante: un matrimonio cuyo propósito principal sea obtener beneficios migratorios constituye un delito federal con consecuencias que pueden marcar la vida de los implicados para siempre.