Sunday, October 19, 2025
Nuestra Gente

Exitoso lanzamiento de la novela "Las Alas del Corazón", en Cali

El autor Arnulfo Arteaga Realpe, junto con el escritor Medardo Arias Satizábal, cuando este presentaba al público la novela “Las alas del Corazón”, de la cual hizo los más altos elogios.

Con la asistencia de treinta escritores de Europa y Estados Unidos y sesenta de Colombia, se llevó a cabo en Cali, la 15ava edición del Festival Internacional de Literatura: Oiga, Mire, Lea, organizado por la Gobernación del Valle del Cauca a cargo de Dilia Francisca Toro y dirigido por Nelson Parra Yates, directivo de la Biblioteca Departamental donde tuvo lugar el evento.
Uno de los invitados fue el periodista y escritor, Arnulfo Arteaga Realpe, quien viajó desde Estados Unidos a participar en dicho certamen y lanzar su reciente novela “Las alas del corazón”, la cual fue presentada por el periodista, escritor y columnista del diario El País de Cali, Medardo Arias Satizábal.

En el auditorio No. 1 de la Biblioteca Departamental, donde se hizo el lanzamiento, también se llevó a cabo un conversatorio con algunos escritores, periodistas y asistentes, algunos de los cuales abordaron al autor para pedirle autógrafos y hacerse tomar fotos.

