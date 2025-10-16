Exitoso lanzamiento de la novela “Las Alas del Corazón”, en Cali

- Publicidad -

Con la asistencia de treinta escritores de Europa y Estados Unidos y sesenta de Colombia, se llevó a cabo en Cali, la 15ava edición del Festival Internacional de Literatura: Oiga, Mire, Lea, organizado por la Gobernación del Valle del Cauca a cargo de Dilia Francisca Toro y dirigido por Nelson Parra Yates, directivo de la Biblioteca Departamental donde tuvo lugar el evento.

Uno de los invitados fue el periodista y escritor, Arnulfo Arteaga Realpe, quien viajó desde Estados Unidos a participar en dicho certamen y lanzar su reciente novela “Las alas del corazón”, la cual fue presentada por el periodista, escritor y columnista del diario El País de Cali, Medardo Arias Satizábal.

En el auditorio No. 1 de la Biblioteca Departamental, donde se hizo el lanzamiento, también se llevó a cabo un conversatorio con algunos escritores, periodistas y asistentes, algunos de los cuales abordaron al autor para pedirle autógrafos y hacerse tomar fotos.