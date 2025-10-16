EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Tarde de cine

La Biblioteca Ferguson de Stamford anima a las familias a disfrutar de una tarde de cine el viernes 17 de octubre, de 3:00 a 4:30 de la tarde, en el auditorio Dudley N. Williams, Jr del edificio DiMattia, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

El evento, titulado “Fright-Free Flicks”, presentará una película divertida y apta para todas las edades, ideal para quienes prefieren risas en lugar de sustos en la temporada de Halloween.

De acuerdo con los promotores, la proyección promete una experiencia acogedora con palomitas, risas y la posibilidad de asistir con disfraces o mantas para mayor comodidad.

El programa, patrocinado por los Friends of the Ferguson Library, está diseñado para niños acompañados de adultos, fomentando la convivencia familiar a través del cine y la imaginación.

Para mayor información pueden contactar a Karina D’Agostino al correo electrónico kdagostino@fergusonlibrary.org o llamando al 203-747-2277.

Mr. Pumpkin’s Tea Party

La Biblioteca Pública de White Plains anima a los más pequeños a disfrutar de un evento festivo llamado “Mr. Pumpkin’s Tea Party”, que se celebrará el sábado 18 de octubre, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Galaxy Hall, de la biblioteca, en 100 Martine Avenue, White Plains.

De acuerdo con los promotores, esta actividad, dirigida a niños de 3 años en adelante, ofrecerá una experiencia llena de historias, canciones y diversión inspiradas en el espíritu de Halloween.

Durante la hora del té de Mr. Pumpkin, los asistentes podrán escuchar relatos con rimas sobre los thirteen sights (trece lugares de interés de Halloween) y vistas de una mágica fiesta de otoño.

Además, los niños podrán participar en manualidades temáticas y disfrutar de refrigerios. La entrada requiere boletos gratuitos, por lo que se recomienda asegurar el cupo con anticipación.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Zumba Dance Party

La Biblioteca Ferguson de Stamford anima a la comunidad a moverse al ritmo de la música durante su “Zumba Dance Party”, una divertida sesión de baile y ejercicio que se realizará el sábado 18 de octubre, de 12:15 del mediodía. a 1:00 de la tarde, en la sala Ann M. Sexton Board Room del edificio DiMattia, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los promotores, la clase, dirigida por la instructora Pamela Arenas, combina energía, ritmo y bienestar en una actividad ideal para adolescentes, adultos y familias que buscan mantenerse activos.

El evento forma parte del programa de Salud y Bienestar de la biblioteca y, según los organizadores, promete una experiencia motivadora sin necesidad de experiencia previa.

Los asistentes solo deben llevar su botella de agua y muchas ganas de divertirse.

Para mayor información, pueden contactar a Heloise Nana al correo electrónico hnana@fergusonlibrary.org o llamar al 203-351-8221.

Sesiones de tutoría

La Spanish Community of Wallingford (SCOW) anunció el regreso de las sesiones de tutoría de Choate Rosemary Hall, un programa educativo gratuito que busca apoyar a los estudiantes en sus tareas y estudios.

Cada martes, de 4:30 a 5:30 de la tarde, alumnos voluntarios de la escuela Choate ofrecen ayuda personalizada a niños y jóvenes en las instalaciones de la SCOW.

Las tutorías comienzan el martes 21 de octubre.

De acuerdo con los promotores, la iniciativa brinda una oportunidad única para que los estudiantes refuercen sus conocimientos y desarrollen confianza académica con el apoyo de tutores capacitados.

Los organizadores recomiendan inscribirse cuanto antes, ya que los cupos son limitados. Para registrar a su hijo o hija, los interesados pueden llamar al 203-265-5866.

Panel de inmigración

La organización Friends of Neighbors Link llevará a cabo un foro llamado “Courtrooms, Communities, and Classrooms: Unpacking the Impact of Shifting Federal Immigration Policies” (Tribunales, comunidades y aulas: Análisis del impacto de las cambiantes políticas federales de inmigración), el martes 11 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el campus de SUNY Westchester Community College, en 75 Grasslands Road, Valhalla.

El evento tiene como propósito analizar los efectos de los cambios en las políticas migratorias federales y su impacto en los tribunales, las comunidades y las escuelas locales.

Entre los panelistas estarán la abogada de inmigración Raisa Cohen, la directora de Operaciones y Relaciones Externas de Neighbors Link, Luisa Granda-Rodríguez, y el superintendente de las escuelas públicas de Tarrytowns, Raymond Sánchez.

La moderación estará a cargo del vicealcalde de Ossining, Omar López.

La iniciativa busca promover el diálogo y la comprensión sobre los desafíos actuales que enfrentan las familias inmigrantes en el Valle del Hudson.

Para mayor información pueden llamar al 914-666-3410.