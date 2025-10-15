Firman ley para construcción de viviendas asequibles en Yonkers

- Publicidad -

YONKERS.- El condado de Westchester marcó un hito esta semana cuando el ejecutivo, Ken Jenkins, firmó una legislación que allana el camino para la construcción de 160 unidades de vivienda asequible en Yonkers, específicamente en el sitio ubicado en 632-636 South Broadway.

La iniciativa contempla una inversión importante por parte del condado: aproximadamente 5.9 millones de dólares para la adquisición de terrenos, y más de 4 millones destinados a mejoras en la infraestructura, como rampas, drenajes, señalización, sistemas contra incendios y otras obras esenciales.

Este proyecto es fruto de la colaboración entre múltiples entidades: el Condado de Westchester, la Oficina Legislativa del Condado, la Ciudad de Yonkers y la empresa MacQuesten Development, LLC.

El apoyo adicional provendrá de fondos estatales de Nueva York y de la propia ciudad de Yonkers, con incentivos otorgados por la Agencia de Desarrollo Industrial de Yonkers (IDA).

El edificio proyectado tendrá 16 pisos y un costo estimado superior a los 116 millones de dólares.

En cuanto al tipo de unidades residenciales, se planean 7 estudios, 69 de un dormitorio, 64 de dos dormitorios y 20 de tres dormitorios.

Las viviendas se destinarán a familias cuyos ingresos estén entre el 50% y el 80% del ingreso medio del área (AMI) del condado de Westchester.

Además, el complejo incluirá 146 plazas de estacionamiento dentro del predio, junto con mejoras complementarias en servicios públicos y en diseño del entorno.

El ejecutivo Jenkins manifestó que este proyecto reafirma el compromiso del Condado con la expansión de viviendas asequibles.

“Cada miembro de nuestra comunidad debería tener el derecho de vivir aquí, y la vivienda debe estar disponible a un precio que todos puedan pagar”, indicó el funcionario.

Por su parte, el alcalde de Yonkers, Mike Spano, destacó que con esta obra no solo se construyen casas, sino que se promueven “oportunidad, dignidad y comunidades más fuertes” para todos los residentes.

Desde la Junta de Legisladores del Condado, su presidente Vedat Gashi enfatizó que muchas familias hoy enfrentan dificultades para mantener un hogar, y que esta legislación representa un paso concreto para aliviar esa carga.

También, un representante de la firma constructora, Joseph Apicella, describió el proyecto como una “declaración icónica” para Yonkers y sus conexiones con la zona de Nueva York, transformando un antiguo concesionario automotor en un moderno complejo de viviendas asequibles.