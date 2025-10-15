Familias inmigrantes de CT necesitan mayor apoyo del Estado, según reporte

- Publicidad -

HARTFORD.- Un nuevo informe concluyó que Connecticut puede hacer más para apoyar a su creciente población inmigrante.

El informe del Instituto de Política Migratoria examinó diversas áreas de políticas para determinar cómo estas pueden ayudar mejor a los inmigrantes.

Si bien el Estado cuenta con programas para ayudar a los inmigrantes, el informe señaló que la falta de fondos e infraestructura dificulta la movilidad ascendente.

Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria de los Estados Unidos en el instituto, afirmó que, en algunas zonas de Connecticut, tener una población inmigrante considerable es un fenómeno nuevo.

“Existe mucha buena voluntad y buenas intenciones, pero la consideración hacia los inmigrantes no siempre está incorporada en la manera en que funciona el sistema escolar, en el desarrollo empresarial, y quienes toman las decisiones sobre los inquilinos reflexionan sobre quiénes son realmente esos inquilinos”, explicó Gelatt.

Gelatt señaló que la educación tiene muchas áreas donde se puede mejorar, a pesar de los esfuerzos del Estado por brindar una mejor asistencia a los estudiantes inmigrantes. El informe recomendó identificar tempranamente a los estudiantes que aprenden en dos idiomas para brindarles un mejor apoyo.

El Estado ya ha implementado la educación bilingüe para estudiantes de primaria y secundaria, aunque el informe enfatiza que no hay suficientes educadores capacitados en varios idiomas.

Además de explorar las políticas, el informe también incluyó un perfil de datos sobre los inmigrantes en el Estado. Representan el 15% de la población estatal y conforman todo el crecimiento poblacional y laboral del Estado durante los últimos 15 años.

Otra sección del informe se centró en entrevistas con personas que gestionan programas de apoyo a inmigrantes, lo cual, según Gelatt, puede ser un desafío.

“Creo que hemos escuchado sobre muchas iniciativas inteligentes. Al mismo tiempo, muchos de los servicios que reciben los inmigrantes son proporcionados por organizaciones sin fines de lucro que carecen de fondos suficientes y dependen en gran medida de voluntarios para realizar su trabajo, por lo que se trata de una iniciativa muy fragmentada” reconoció Gelatt.

Enfatizó que las conversaciones se produjeron a medida que aumentaba el temor a las deportaciones masivas bajo la administración Trump.

Gelatt señaló que ahora se producen arrestos por inmigración con regularidad y que, con agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los juzgados y lugares comunitarios en Connecticut, muchas familias inmigrantes tienen miedo de abandonar sus hogares.