Crimen vuelve a disminuir en CT, según informe anual

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Connecticut experimentó una disminución continua en las tasas de criminalidad, según el informe anual de 2024 del Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública (DESPP).

Este informe reveló una caída significativa en delitos violentos, delitos contra la propiedad y delitos contra la sociedad, consolidando al Estado como uno de los más seguros del país.

En 2024, los homicidios se redujeron en un 34%, pasando de 138 en 2023 a 91 en 2024.

Además, los casos de contacto sexual criminal disminuyeron en casi un 18%. Otros delitos violentos, como las agresiones graves y las violaciones, también mostraron descensos significativos.

Los delitos contra la propiedad experimentaron una disminución del 16.9%, destacando una caída en los robos de vehículos y los hurtos en general.

El robo de vehículos motorizados, que había alcanzado niveles altos en años anteriores, mostró una disminución sustancial en 2024 y continuó descendiendo en 2025.

Sin embargo, no todos los indicadores fueron positivos. Los delitos contra la sociedad, que incluyen violaciones de leyes de armas, delitos relacionados con drogas y prostitución, aumentaron en un 4.3% en 2024.

Particularmente, las violaciones de leyes de armas y los delitos relacionados con drogas mostraron incrementos notables.

El informe también destacó un aumento en ciertos delitos sociales. Las violaciones de leyes de armas aumentaron en un 22%, y los delitos relacionados con drogas y narcóticos crecieron en un 4.8%.

Estos incrementos han generado preocupaciones sobre la seguridad pública y la necesidad de estrategias más efectivas para abordar estos problemas.

A nivel local, ciudades como Fairfield y Middletown reportaron reducciones significativas en la criminalidad. Fairfield experimentó una disminución del 11% en 2024, mientras que Middletown registró una caída del 18%, superando la media estatal. Los líderes locales atribuyen estos descensos a iniciativas comunitarias, programas de prevención y una mayor colaboración entre la policía y los residentes.

A pesar de los avances, el aumento en los delitos de odio, fraude electrónico y crueldad animal ha generado inquietud.

Los delitos de odio aumentaron en más del 21% en 2024, siendo el racismo el factor motivador más común. El fraude electrónico, especialmente dirigido a adultos mayores, también mostró un incremento del 25%.

El gobernador Ned Lamont y el comisionado del DESPP, Ronnell Higgins, han destacado estos resultados como evidencia de la efectividad de las políticas de seguridad implementadas.

Sin embargo, ambos funcionarios enfatizaron que es esencial mantener el enfoque en la prevención y la colaboración comunitaria para continuar reduciendo la criminalidad en el Estado.