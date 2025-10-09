Westchester proporciona teléfonos a víctimas de violencia doméstica de alto riesgo

- Publicidad -

YONKERS.- El Condado de Westchester lanzó una nueva iniciativa para apoyar a personas en situación de riesgo por violencia doméstica.

La Office for Women (OFW) del Condado, en colaboración con T-Mobile, comenzó a distribuir teléfonos celulares a personas que enfrentan situaciones de alto peligro.

Según el anuncio oficial, se han entregado 100 teléfonos móviles donados por la compañía a víctimas de violencia doméstica que requieren medios de comunicación más seguros y confiables.

Durante el mes de octubre, que coincide con el “Mes de Conciencia sobre la Violencia Doméstica”, la iniciativa fue presentada como un paso concreto para reforzar la protección de estas personas vulnerables.

La directora de la OFW, Robi Schlaff, comentó que, para las personas de alto riesgo, contar con un teléfono seguro y confiable muchas veces es un elemento fundamental en su plan de seguridad.

Añadió que la colaboración con la compañía demuestra el compromiso del Condado no solo durante octubre, sino de forma sostenida durante todo el año.

Un detalle importante del programa es que los teléfonos no son activados automáticamente al ser entregados. El dispositivo queda desactivado hasta que un trabajador social se reúna con la persona en un espacio seguro para proceder con la activación.

Una vez activado, el teléfono cuenta con un contrato de un año, de modo que la beneficiaria no debe preocuparse por pagos mensuales durante ese período.

La policía local, concretamente la unidad de violencia doméstica de Yonkers, ha destacado la relevancia de esta medida.

El teniente Robert Spink señaló que muchos agresores usan datos de dispositivos para seguir hostigando o intimidando a las víctimas, por lo cual un teléfono seguro puede hacer una diferencia significativa.

Spink también indicó que los oficiales han observado un aumento en los casos de ciberacoso y vigilancia electrónica, lo que hace que este tipo de intervención sea aún más necesaria.

En su mensaje institucional, el ejecutivo del Condado, Ken Jenkins, señaló que estos teléfonos son algo más que dispositivos: representan una herramienta de seguridad, protección y empoderamiento para quienes viven con temor diario.

Destacó que la campaña se alinea con el reconocimiento del “Mes de Conciencia sobre la Violencia Doméstica”, un momento para visibilizar las dificultades que enfrentan muchas personas en silencio.

Según las autoridades, este programa refleja la intención del Condado de apoyar a sobrevivientes de violencia doméstica con recursos concretos más allá de los servicios tradicionales.

Al proporcionar medios de comunicación confiables y seguros, la OFW y la compañía aspiran a reducir el riesgo que enfrentan personas perseguidas digitalmente o seguidas por agresores.