Stamford lanza programa de drones para apoyar la respuesta a emergencias

STAMFORD.- La Ciudad lanzó oficialmente su programa Public Safety Drone as First Responder (DFR), convirtiéndose en una de las primeras en Connecticut en implementar esta tecnología para mejorar la respuesta a emergencias.

La iniciativa es fruto de una colaboración entre el Centro de Comunicaciones de Emergencia 911 de Stamford, el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía, y busca optimizar la seguridad pública mediante el uso de drones equipados con cámaras en tiempo real.

El programa permite que los drones sean desplegados desde estaciones estratégicamente ubicadas en el norte y sur de Stamford, ofreciendo una cobertura total de la ciudad con tiempos de respuesta inferiores a 90 segundos.

Esto proporciona a los equipos de emergencia una visión aérea inmediata de la situación, facilitando una evaluación más rápida y precisa antes de la llegada de los primeros respondientes.

Durante una simulación realizada el 25 de septiembre, los drones demostraron su eficacia al localizar rápidamente a una persona en apuros en la zona costera de Long Island Sound, transmitiendo imágenes en vivo a los equipos de comando. Este ejercicio evidenció cómo la tecnología puede mejorar la coordinación y la toma de decisiones en situaciones críticas.

La alcaldesa Caroline Simmons destacó que el programa representa un avance significativo en las inversiones en seguridad pública de la Ciudad, permitiendo a los primeros respondientes evaluar las situaciones de manera más rápida, segura y con mayor conciencia situacional.

El director de Seguridad Pública de Stamford, Lou DeRubeis, enfatizó que “cada segundo cuenta en una situación de emergencia”.

Según Simmons, el programa DFR es una herramienta valiosa para obtener una visión de la escena antes de la llegada de los primeros respondientes, lo que finalmente conduce a resultados más inteligentes y seguros.

El uso de drones en Stamford se limita a operaciones de seguridad pública activas, como emergencias, accidentes, casos de personas desaparecidas, evaluaciones de desastres, búsquedas y rescates, y otras operaciones activas de seguridad pública.

No se utilizan para vigilancia general o patrullas rutinarias, y todas las operaciones siguen estrictas políticas de privacidad.

Según el informe, este programa no solo mejora la eficiencia en la respuesta a emergencias, sino que también posiciona a Stamford como líder en la adopción de tecnologías avanzadas para la seguridad pública. Con la implementación exitosa del programa DFR, la Ciudad espera servir como modelo para otras comunidades que buscan integrar la tecnología de drones en sus operaciones de seguridad pública.

Para mayor información sobre el programa DFR de Stamford,pueden visitar el sitio web oficial de la Ciudad en https://www.stamfordct.gov/government/public-safety-drone-as-first-responder-dfr-program.