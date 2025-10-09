Organizarán protesta en rechazo a las “políticas autoritarias y antidemocráticas” del gobierno de Trump

- Publicidad -

STAMFORD.- El sábado 18 de octubre se llevará a cabo la segunda jornada nacional de protestas bajo el lema “No Kings”, con el objetivo de rechazar lo que los organizadores consideran prácticas autoritarias y antidemocráticas del gobierno del presidente Donald Trump.

Este movimiento, conocido como 50501, busca movilizar a ciudadanos en todos los estados para afirmar que en los Estados Unidos no hay reyes y que el poder reside en el pueblo.

En Connecticut, se han programado alrededor de 30 protestas en diversas ciudades, incluyendo Hartford, New Haven, Bridgeport, Stamford y Waterbury.

Uno de los eventos principales tendrá lugar en el Capitolio del Estado en Hartford, de 2:00 a 5:00 de la tarde, organizado por AFT Connecticut. Además, se realizarán concentraciones en New Haven y otras localidades, con la participación de sindicatos, grupos comunitarios y ciudadanos preocupados por la situación política actual.

El movimiento “No Kings” surgió como una respuesta a la percepción de que la administración Trump ha adoptado prácticas autoritarias, incluyendo el uso excesivo de la fuerza militar en ciudades estadounidenses y políticas migratorias estrictas.

Los organizadores enfatizaron que las protestas son pacíficas y están diseñadas para promover la unidad y la defensa de los derechos civiles.

Los participantes en las protestas están siendo capacitados en técnicas de desescalada y seguridad, y se les insta a no portar armas ni participar en comportamientos violentos.

La organización también ha preparado materiales educativos sobre derechos civiles y estrategias de movilización para apoyar a los manifestantes en todo el país.

En Hartford, Stamford y Bridgeport, además de las actividades programadas, se espera que los asistentes expresen su descontento con las políticas actuales y su compromiso con los valores democráticos.

Organizadores alentaron a los participantes a portar pancartas, banderas y otros símbolos que representen su oposición al autoritarismo y su apoyo a una gobernanza inclusiva y transparente.

Las autoridades locales están tomando medidas para garantizar la seguridad durante las protestas, colaborando con los organizadores para facilitar un entorno seguro y ordenado.

Instaron a los asistentes a seguir las indicaciones de la policía y los voluntarios para asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin incidentes.

Según los defensores, la jornada del 18 de octubre representa una oportunidad para que los ciudadanos expresen su voz en defensa de la democracia y contra lo que perciben como amenazas a las instituciones republicanas.

Los organizadores esperan que esta movilización sea aún mayor que la protesta inicial de junio, consolidando el movimiento como una fuerza significativa en la política estadounidense.

Para aquellos interesados en participar, recomendaron visitar el sitio web oficial del movimiento, en https://www.mobilize.us, para obtener información sobre eventos locales, recursos educativos y detalles sobre cómo involucrarse en las protestas programadas.