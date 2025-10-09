Nueva ley exige que todos policías del Condado lleven autoinyector de epinefrina para emergencias médicas

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El Condado de Westchester aprobó por unanimidad una ley denominada Giovanni Cipriano Act, que obligará a todos los agentes de policía del condado que cumplan ciertos requisitos a portar autoinyectores de epinefrina (EpiPens) para atender reacciones alérgicas graves.

La iniciativa fue impulsada tras el testimonio de una familia local con miembros que viven con alergias severas, lo que motivó al presidente de la Junta Legislativa, Vedat Gashi, a promover el proyecto.

Todos los legisladores apoyaron la medida como copatrocinadores.

La ley aprovecha una normativa estatal previa conocida como Gio’s Law, que autoriza a los condados a permitir que ciertos servicios de emergencia, como la policía, sean entrenados para portar y administrar EpiPens. Con esta base jurídica, Westchester pudo adoptar su propio mandato local.

Según el texto aprobado, el Comisionado de Seguridad Pública del Condado deberá elaborar un plan para que los oficiales elegibles lleven EpiPens de un solo uso, aprobados por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) para emergencias alérgicas.

Ese plan deberá incluir capacitación obligatoria para el uso adecuado del dispositivo: reconocer signos de anafilaxia, dosis recomendadas, almacenamiento, administración y seguimiento de emergencia.

Ningún agente podrá portar el EpiPen sin completar esa formación.

Westchester se convierte en el segundo condado del estado de Nueva York en promulgar una obligación de este tipo para los servicios de emergencia, después de que Suffolk adoptara una medida similar recientemente.

El costo estimado para el primer año del programa se sitúa en unos 62,000 dólares, con gastos recurrentes estimados en unos 32,000 dólares en los años siguientes.

El Departamento de Seguridad Pública deberá presentar el plan ante la junta en un plazo de nueve meses.

Los promotores de la ley señalan que muchas vidas podrían salvarse al tener EpiPens fácilmente disponibles en emergencias alérgicas, especialmente cuando el tiempo de respuesta es crítico.

El objetivo es que los oficiales puedan intervenir mientras llega personal médico.