Juramentan nuevo jefe de Departamento de Bomberos

NORWALK.- Esta semana, Edward McCabe asumió oficialmente como nuevo jefe del Departamento de Bomberos de Norwalk, tras la jubilación del veterano jefe Gino Gatto, quien dedicó más de 43 años al servicio público, incluyendo ocho años como líder de la institución.

La ceremonia de juramentación fue presidida por el alcalde Harry Rilling, quien destacó la trayectoria de McCabe y su compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad.

McCabe inició su carrera en el Departamento en noviembre de 1994, después de obtener su licenciatura en la Saint Michael’s College. A lo largo de su carrera, ascendió rápidamente, obteniendo certificaciones en servicios de bomberos y participando activamente en comités del Departamento. Además, fue elegido secretario de la Asociación de Bomberos de Norwalk Local 830, cargo que desempeñó durante varios años.

En 2021, McCabe fue promovido a jefe asistente de operaciones, posición desde la cual supervisó diversas iniciativas clave del Departamento.

Su liderazgo ha sido reconocido con múltiples condecoraciones, incluyendo cuatro Citaciones de Unidad, una Medalla de Servicio Meritorio por sus acciones en un incendio con ocupantes atrapados y una Cinta de Servicio 9/11.

El Alcalde expresó su orgullo por la designación de McCabe, resaltando su constante participación en programas del Departamento, especialmente aquellos relacionados con la salud y seguridad de los bomberos.

McCabe ha sido miembro activo del Programa de Apoyo entre Pares del Departamento, brindando asistencia a sus compañeros para enfrentar el estrés y ofreciendo apoyo y orientación.

La partida de Gino Gatto marca el fin de una era en el Departamento de Bomberos de Norwalk. Durante su liderazgo, el Departamento experimentó una transformación significativa, fortaleciendo su presencia y capacidad operativa en la comunidad.

Rilling agradeció a Gatto por su dedicación y servicio, deseándole una merecida jubilación.

La transición en el liderazgo del Departamento es vista como una oportunidad para continuar con los avances logrados y enfrentar los desafíos futuros.

Con McCabe al mando, las autoridades esperan que el Departamento siga evolucionando, manteniendo su compromiso con la excelencia en el servicio y la seguridad de la comunidad.

La comunidad de Norwalk ha expresado su apoyo y confianza en el nuevo jefe, confiando en su experiencia y liderazgo para guiar al Departamento hacia nuevos logros.

Se anticipa que McCabe continuará promoviendo la formación profesional, el bienestar de los bomberos y la colaboración con otras agencias para mejorar la respuesta ante emergencias.