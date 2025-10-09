EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Recital de guitarra

El guitarrista y compositor Dan García se presentará el sábado 11 de octubre, de 3:00 a 4:00 de la tarde, en el Auditorio Principal de la Biblioteca Pública de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

El recital ofrecerá un recorrido musical por América Latina, destacando los ritmos, melodías y estilos que reflejan la diversidad cultural del mundo hispano.

Originario de Madrid, España, García es guitarrista freelance, productor y profesor adjunto de música en el Manhattan College.

De acuerdo con los promotores, el evento promete una experiencia íntima y educativa que celebra la fusión entre la música clásica y las raíces latinoamericanas.

Para mayor información pueden llamar al 203-899-2780.

Contabilidad básica para emprendedores

El viernes 17 de octubre, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, se llevará a cabo en Bridgeport, un taller gratuito de Contabilidad Básica, organizado por Latinos for Educational, Advocacy and Diversity (LEAD) y The Dominican-American Coalition of Connecticut, Inc (DACC), en colaboración con INFOTEP.

La capacitación será dirigida por el facilitador Félix Camilo Urbáez y se realizará en 1021 Main Street, en el segundo piso, con el objetivo de fortalecer las habilidades financieras de emprendedores y miembros de la comunidad.

Durante la jornada, los participantes aprenderán sobre registro de ingresos y gastos, balance general y estados financieros, así como manejo básico de Excel, conceptos de impuestos y presupuestos.

Además, se ofrecerán herramientas prácticas para organizar las finanzas personales o de un negocio.

Para inscribirse pueden llamar al 203-913-5370.

Programa de joyería y abalorios para adolescentes y adultos

La Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook anunció su programa de joyería y abalorios (lentejuelas) dirigido a adolescentes y adultos.

El evento está programado para el sábado 18 de octubre, y se llevará a cabo de 10:00 a 11:00 de la mañana, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender a hacer sus joyas en una sesión práctica.

De acuerdo con los promotores, este programa es una excelente manera de explorar un nuevo pasatiempo, crear regalos únicos o simplemente disfrutar de una mañana creativa.

La participación es limitada, por lo que recomiendan actuar con rapidez para asegurar un lugar. Solo hay 25 cupos disponibles para este evento.

Los interesados deben llenar la hoja de registro en https://shorturl.at/6hZ6J y pueden contactar a los organizadores para reservar su plaza.

Para obtener más información pueden llamar al 914-939-6710 o enviar un correo electrónico a pcrbpl@pcrblibrary.org.

Curso de eco-limpieza

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester lanzó su curso “Eco-Limpieza 2.0”, un programa de seguimiento especializado diseñado exclusivamente para las graduadas del programa original de Eco-Limpieza. De acuerdo con los promotores, esta nueva versión busca impulsar los negocios de limpieza ecológica de las participantes, ofreciendo herramientas avanzadas y cruciales para el crecimiento profesional.

El programa se enfoca en la comunicación efectiva, enseñando a las participantes a comunicarse mejor con las personas usando frases clave en inglés, además de desarrollar nuevas técnicas y recetas ecológicas que diferenciarán sus servicios en el mercado.

El curso “Eco-Limpieza 2.0” se llevará a cabo durante el mes de octubre, específicamente los días 20, 21, 27 y 28, en horario de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Para facilitar la participación de las madres trabajadoras, se proporcionarán cuidado de niños y almuerzo.

Pueden inscribirse enviando un correo electrónico con el asunto “Eco-Limpieza 2.0” a jruizponce@neighborslink.org o llamar al 914-760-3847. Las sesiones tendrán lugar en 320 Walnut Street, Yonkers.

Desfile Anual de Halloween

La Ciudad de Norwalk, en conjunto con el Departamento de Parques y Recreación, celebrarán el Desfile Anual de Halloween el sábado 25 de octubre.

De acuerdo con los promotores, el evento es una de las tradiciones más esperadas por la comunidad y dará inicio a las 2:00 de la tarde, partiendo desde la Main Street School y recorriendo la calle Main Street hasta la biblioteca.

Los organizadores animan a todos los participantes a reunirse y hacer fila a la 1:30 de la tarde en la Main Street School para asegurar su lugar.

El espíritu festivo estará en su máximo apogeo, ya que todos pueden vestirse con sus mejores disfraces, ya que la evaluación de los atuendos se llevará a cabo justo antes del inicio de la marcha, y los ganadores se anunciarán al finalizar el recorrido.

Una vez concluido el desfile, la celebración continuará con el popular “Merchant Trick or Treat” (Truco o Trato Comercial) en la Main Street.

Las familias y los niños podrán quedarse y recorrer el área para pedir dulces, ofreciendo una actividad segura y divertida para todos.