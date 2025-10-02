Personas del norte de Westchester critican propuestas de aumento de tarifas eléctricas

- Publicidad -

BEDFORD HILLS.- Personas del norte de Westchester criticaron con dureza los incrementos tarifarios propuestos por la empresa de servicios New York State Electric and Gas (NYSEG), durante una audiencia pública celebrada en Bedford Hills.

En el encuentro, familias, adultos mayores y representantes comunitarios expresaron preocupación por el impacto económico que enfrentarían si se aprueban alzas masivas en los costos de electricidad y gas.

Según la propuesta de NYSEG, las tarifas de distribución eléctrica residencial subirían en promedio un 23.7%, mientras que las tarifas de gas aumentarían alrededor del 33,5% para el año 2026.

Estos incrementos se sumarían a una serie de aumentos tarifarios ya aplicados en los últimos seis años, generando lo que muchos califican de “burbuja acumulativa” de carga para los consumidores.

Durante la audiencia, una adulta mayor relató que, tras jubilarse, vio un alza del 67% en su factura sin recibir explicación clara. “No puedo pagar miles a esta altura de mi vida”, afirmó con frustración.

Varios asistentes coincidieron en que estos retos económicos resultan particularmente gravosos para personas mayores o con ingresos fijos.

El presidente de la Junta de Legisladores del Condado, Vedat Gashi, declaró que la comunidad está unida contra las propuestas masivas de aumento: “NYSEG ha incrementado los costos de entrega seis años seguidos sin ofrecer alivio para las familias que ya lidian con el creciente costo de vida”.

Esta fue una de las múltiples sesiones que la Junta ha organizado para recoger opiniones de los ciudadanos sobre el caso tarifario.

Para reforzar la posición de las familias, el condado de Westchester se sumó formalmente al proceso regulatorio ante la Comisión de Servicios Públicos del Estado (Public Service Commission o PSC).

Además, en agosto pasado la Junta legislativa aprobó por unanimidad una moción para que el Condado defienda los intereses del norte de Westchester frente a estos aumentos.

Las autoridades locales han programado más sesiones públicas para escuchar testimonios y fortalecer la participación ciudadana en el proceso regulatorio.

En esas reuniones, se alienta a las personas a compartir cómo estos aumentos afectarían sus hogares o negocios, para que esas voces sean consideradas formalmente en la defensa ante la PSC.

Desde la administración del Condado se enfatizó que estas alzas son “excesivas” y ponen en riesgo la estabilidad financiera de muchas familias ya presionadas por la inflación y los costos crecientes de vivienda, transporte y salud.

Según los datos presentados, las personas ya han enfrentado incrementos tarifarios prolongados, lo cual hace que nuevas subidas sean aún más difíciles de asumir.

A medida que avanza el proceso regulatorio, la expectativa entre ciudadanos y autoridades locales es que la PSC tome en cuenta estas fuertes objeciones y presione a la NYSEG para moderar sus propuestas. De no hacerlo, las personas advirtieron que podrían seguir enfrentándose a aumentos demasiado altos para muchos hogares.