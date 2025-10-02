Nuevas cámaras de tráfico de CT generan multas por más de un millón de dólares

- Publicidad -

HARTFORD.- Las cámaras de tráfico automatizadas en Connecticut han generado más de un millón de dólares en multas en sus primeros meses de operación, según datos recientes de varias ciudades del Estado.

Este sistema, implementado para mejorar la seguridad vial, ha recaudado cifras significativas en localidades como Middletown, Washington y Shelton.

En Middletown, por ejemplo, se emitieron 9,819 infracciones en el primer mes, acumulando aproximadamente 606,000 dólares en multas.

Aunque la Ciudad ha recaudado alrededor de 31,000 dólares hasta ahora, los fondos se destinan a iniciativas de seguridad vial y programas comunitarios. Las infracciones oscilan entre 50 y 75 dólares, dependiendo de la gravedad de la violación.

La ciudad de Washington también ha experimentado un aumento en las multas. En las primeras dos semanas de operación de sus cámaras de velocidad, se emitieron 21,000 dólares en multas. El 20% de las infracciones fueron cometidas por conductores reincidentes, y las violaciones fueron distribuidas equitativamente entre residentes y forasteros.

En Shelton, más de 500 conductores pasaron ilegalmente autobuses escolares detenidos en el primer mes del año escolar 2025-2026.

Para abordar esta situación, la Ciudad instaló cámaras de brazo de parada en sus 68 autobuses escolares. Después de un período de advertencia de 30 días, comenzaron a emitirse multas de 250 dólares a los infractores.

Si las multas hubieran estado activas desde el principio, se habrían recaudado más de 140,000 dólares, con el 40% destinado a la Ciudad.

El programa de cámaras de velocidad en Connecticut se introdujo inicialmente en 2021 como un proyecto piloto en zonas de trabajo.

Desde entonces, se ha expandido a varias ciudades, incluyendo Stratford, Hamden y West Hartford.

Estas cámaras están diseñadas para detectar y registrar violaciones de velocidad, emitiendo multas a los propietarios de los vehículos infractores.

En Stratford, se han seleccionado cinco ubicaciones para la instalación de cámaras de tráfico, basadas en datos de accidentes y actividad peatonal. Se espera que las cámaras estén operativas en un plazo de 30 días, inicialmente emitiendo advertencias antes de comenzar a multar.

Las multas para las infracciones de velocidad comenzarán en 50 dólares para la primera violación y aumentarán para infracciones posteriores.

El objetivo principal de estas cámaras es mejorar la seguridad vial y reducir las infracciones de tráfico.

Los fondos recaudados se destinan a programas de seguridad vial, infraestructura y otras iniciativas comunitarias. Sin embargo, algunos residentes han expresado preocupaciones sobre la privacidad y la equidad en la aplicación de estas multas.

En Hamden, se proyecta que el programa de cámaras de tráfico genere hasta 2.5 millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2026.

Estos fondos se utilizarán para financiar mejoras en la seguridad vial y otros proyectos comunitarios.

Las cámaras se instalarán en 13 ubicaciones estratégicas, seleccionadas en función de datos de accidentes y patrones de tráfico.

A nivel estatal, la legislatura de Connecticut ha aprobado leyes que permiten la expansión de las cámaras de tráfico a nivel de carreteras estatales.

La Departamento de Transporte de Connecticut está desarrollando una propuesta para implementar cámaras de velocidad en las autopistas, con el objetivo de reducir la conducción temeraria y mejorar la seguridad en las carreteras.

Aunque las cámaras de tráfico han generado ingresos significativos, el enfoque principal sigue siendo la mejora de la seguridad vial y la reducción de accidentes.

Las autoridades locales continúan evaluando la efectividad de estos programas y ajustando las políticas según sea necesario para garantizar que se logren los objetivos de seguridad y justicia.