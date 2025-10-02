Gobernadora advierte sobre estafas relacionadas con cheques de reembolso por inflación

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una advertencia oficial ante el aumento de estafas dirigidas a las personas que esperan recibir los cheques del “reembolso por inflación” del Estado.

Algunos timadores están enviando mensajes de texto, llamadas automatizadas, correos electrónicos y correspondencia postal fingiendo ser agencias fiscales, con el propósito de que las personas compartan datos bancarios o información personal para “activar” el pago.

En su informe, Hochul enfatizó que los neoyorquinos elegibles no tienen que hacer nada para recibir el reembolso: no se requiere inscripción, aplicación ni suministro de información adicional.

Además, recalcó que ni el Departamento de Impuestos estatales ni el Internal Revenue Service (IRS) contactarán a los contribuyentes por teléfono, mensaje de texto o correo para pedir datos personales relacionados con este reembolso.

Según el programa estatal, más de 8.2 millones de hogares en Nueva York recibirán estos cheques de reembolso por inflación durante el otoño de 2025.

Los montos varían según el estado civil e ingresos del contribuyente: los declarantes únicos con ingresos de hasta 75,000 dólares recibirán 200 dólares, mientras que los matrimonios que declaren hasta 150,000 dólares obtendrán 400 dólares, entre otros tramos.

El Departamento de Impuestos del Estado ya publicó detalles sobre los criterios de elegibilidad y aclaró que los cheques serán enviados automáticamente según las declaraciones de 2023, sin necesidad de trámites adicionales.

También aclaró que, aunque los pagos comenzaron a enviarse a finales de septiembre y continuarán en octubre y noviembre, no hay un calendario exacto para cada dirección y que los plazos no se adaptan por código postal o región.

Frente a las estafas reportadas, la gobernadora instó a las personas a bloquear remitentes sospechosos, eliminar mensajes engañosos y reportar cualquier intento de estafa al Departamento de Impuestos o al IRS.

También aconsejó nunca compartir información como número de seguro social, datos bancarios, contraseñas u otros datos sensibles mediante enlaces o formularios enviados por correo electrónico o mensajes.

Además, Hochul señaló que estas estafas están explotando la urgencia que sienten muchas personas ante la inflación y la expectativa de recibir el reembolso.

Por ello, su administración reafirmó que el proceso será sencillo, transparente y seguro, sin pasos ocultos ni condiciones adicionales para los sujetos elegibles.

La advertencia de la gobernadora llega en un momento en que miles de neoyorquinos aguardan estas ayudas monetarias.

Hochul espera que la difusión de esta alerta ayude a prevenir que personas vulnerables caigan en trampas que les exijan pagos o información para recibir el reembolso.