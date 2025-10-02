EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Evite la gripe

La organización Building One Community (B1C) lanzó una campaña para ayudar a la comunidad a protegerse contra la influenza ofreciendo cupones gratuitos para la vacuna contra la gripe.

Los interesados pueden recogerlos en las oficinas de B1C en Stamford: los viernes en 417 Shippan Avenue, de 3:00 a 5:00 de la tarde, y los martes y jueves en Yerwood Center, en 90 Fairfield Avenue, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Una vez obtenido el cupón, las personas podrán dirigirse a Walgreens para recibir la vacuna sin costo.

Además, B1C ofrece asistencia a quienes tengan preguntas o necesiten apoyo, mediante un mensaje de texto con la palabra “APOYO” al 475-231-8191 o llamando al 475-333-9216, reafirmando, según la organización, su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad inmigrante.

Festival familiar

La Ciudad de Norwalk se prepara para vivir el 9º Festival Anual NICE, una celebración gratuita y abierta a toda la familia, que tendrá lugar el sábado 4 de octubre, de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche.

De acuerdo con los promotores, el evento promete una jornada llena de actividades artísticas interactivas y espectaculares presentaciones en vivo que destacarán la riqueza cultural de distintas partes del mundo.

El festival es organizado por el Norwalk International Cultural Exchange (NICE), una organización sin fines de lucro dirigida por voluntarios, cuyo propósito es promover la diversidad global a través del arte, la música y la convivencia.

Los organizadores animaron a la comunidad a participar y disfrutar de esta experiencia única que celebra la inclusión y la unión cultural.

Para mayor información, pueden visitar la web https://norwalknice.org.

Inmigración: Sesión de preguntas y respuestas

La organización Building One Community (B1C) anunció una sesión gratuita de preguntas sobre inmigración que se llevará a cabo el martes 14 de octubre a las 11:00 de la mañana, en su sede en 417 Shippan Avenue, Stamford.

Durante el evento, un abogado de inmigración responderá directamente las inquietudes de los asistentes, brindando orientación sobre diversos temas relacionados con el proceso migratorio y los recursos disponibles para la comunidad.

El encuentro no requiere registro previo y está abierto tanto de forma presencial como virtual a través de Zoom, con el enlace disponible en https://tr.ee/b1czoom.

Con esta iniciativa, B1C busca ofrecer un espacio accesible para que los inmigrantes aclaren dudas legales y obtengan la información que necesitan para enfrentar con mayor seguridad sus trámites migratorios.

Para mayor información pueden llamar al 203-674-8585 o al 475-333-9216.

Día comunitario

La organización Building One Community (B1C) anunció la celebración del Community Day 2025, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en 90 Fairfield Avenue, Stamford.

Este evento gratuito marcará el cierre de la Welcoming Week y busca seguir promoviendo el sentido de pertenencia y unión en la comunidad inmigrante y local.

De acuerdo con los promotores, la jornada contará con música y diversión para todas las edades, actividades familiares, recursos comunitarios e información útil para los asistentes.

Además, se espera la participación de la alcaldesa de Stamford, Caroline Simmons, reforzando el compromiso de la Ciudad con la inclusión y el apoyo a la diversidad cultural.

Taller de seguridad en el trabajo

El Centro Hispano de White Plains anunció la programación de un curso de entrenamiento OSHA 30 para la comunidad, con el fin de promover la seguridad y el conocimiento de las regulaciones laborales en el sector de la construcción.

El entrenamiento se ofrecerá en dos fines de semana consecutivos de noviembre: el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, y el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre.

Las clases tendrán un horario de 8:00 de la mañana a 4:45 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, para obtener la certificación, es indispensable que los participantes asistan a las cuatro clases.

Los interesados en asegurar su lugar pueden registrarse en persona de lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, en las instalaciones del Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains. Para obtener más información sobre el programa de capacitación, pueden llamar al 914-289-0500.