Dónde indocumentados de CT pueden obtener ayuda gratuita

BRIDGEPORT.- Un número creciente de inmigrantes indocumentados en Connecticut enfrenta barreras para acceder a servicios básicos, pero diversas organizaciones estatales y locales ofrecen programas de apoyo confidenciales que permiten recibir asistencia legal, salud, educación y más sin importar el estatus migratorio.
Una de las principales entidades en este esfuerzo es el Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI), que opera oficinas en Bridgeport, Hartford, Stamford, Waterbury y New Haven, brindando servicios legales asequibles en trámites migratorios como solicitudes de asilo, permisos de trabajo, renovación documental y defensa contra deportaciones.
Otra organización clave es Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS), que desde hace más de 40 años presta apoyo a inmigrantes a través de asesoría legal, servicios de empleo, acompañamiento para acceder a atención médica y ayuda para adaptarse a la vida en Connecticut.
Para quienes buscan ayuda legal específica, existen además otras entidades reconocidas a nivel estatal que ofrecen asesoría gratuita o a bajo costo, como Connecticut Legal Services, New Haven Legal Assistance, Catholic Charities – Immigration Services y el Asylum & Human Rights Clinic de UConn School of Law.
En el ámbito de la salud, los inmigrantes pueden acudir a clínicas comunitarias vinculadas con la Community Health Center Association of Connecticut (CHCACT) y al programa de salud estatal para refugiados e inmigrantes, que coordina el Departamento de Salud pública de Connecticut (Refugee and Immigrant Health Program).
Para empleo y formación, el Estado proporciona programas que apoyan a inmigrantes y trabajadores agrícolas migrantes con capacitación laboral, recursos de búsqueda de empleo y clases de inglés.
Adicionalmente, el Estado cuenta con un plan titulado “Family Preparedness Plan”, en https://portal.ct.gov/governor/-/media/office-of-the-governor/immigration-resources-family-preparedness-plan/2025-update/family_preparedness_plan_spanish.pdf, que las familias inmigrantes pueden completar para estar preparadas ante situaciones de vigilancia o detención migratoria. Este plan ayuda a designar guardianes temporales, recopilar información clave y conocer derechos legales.
Aunque la ayuda está disponible, los defensores advirtieron que los inmigrantes indocumentados deben tener cuidado con estafas y “notarios” fraudulentos que ofrecen servicios legales.
La American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut ha publicado una guía de derechos para inmigrantes, en https://www.acluct.org/know-your-rights/immigrants-rights/, que explica lo que se debe hacer, por ejemplo, conservar el derecho a guardar silencio y pedir un abogado, en caso de interacción con agentes migratorios.
DONDE CONSEGUIR AYUDA
Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI)
- Oficina principal — 670 Clinton Avenue, Bridgeport, CT 06605. Teléfono: 203-336-0141.
- Stamford — 175 Atlantic St, Room 007, Stamford, CT 06901. Teléfono: 203-965-7190.
- Hartford — 75 Charter Oak Avenue, Suite 2-180, Hartford, CT 06106 | Teléfono: 860-692-3085.
- Waterbury — 233 Mill Street, 3er piso (Riba Aspira Building), Waterbury, CT 06706 | teléfono interno: 203-754-6172 ext 102.
- New Haven — 1440 Whalley Avenue, 2.º piso, New Haven, CT 06515 | Teléfono: 203-336-0141.
Connecticut Legal Services (CLS)
- Oficina administrativa / sede central — 62 Washington Street, 4.º piso, Middletown, CT 06457 | Teléfono: 860-344-0447.
- Oficina de Bridgeport — 211 State Street, Bridgeport, CT 06604. Teléfono: 203-336-3851.
- Oficina de Stamford — 1177 Summer Street, Stamford, CT 06905. Teléfono: (203) 348-9216.
- Oficina de New London — 153 Williams Street, New London, CT 06320 | Teléfono: 860-357-9302
- Oficina de Willimantic — 1125 Main Street, Willimantic, CT 06226. Teléfono: 860-456-1761.
- Oficina de Waterbury — 85 Central Avenue, Waterbury, CT 06702. Teléfono: 203-756-8074.
OTRAS ORGANIZACIONES
- Catholic Charities – Fairfield County / Inmigración
Opera en Bridgeport, Norwalk y Stamford, brindando asesoría legal migratoria, ayuda con solicitudes de residencia, ciudadanía, DACA, TPS y más. Teléfono principal: 203-416-1322.
- Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS)
Ubicada en New Haven — 235 Nicoll Street, 2.º piso, New Haven, CT 06511. Teléfono: 203-562-2095.
- Greater Hartford Legal Aid
En Hartford — 999 Asylum Avenue, 3er piso, Hartford, CT 06105. Teléfono: 860-541-5000.
- Hartford Public Library — The American Place
Ubicada en 500 Main Street, Hartford, CT 06103. Teléfono: 860-695-6337.
Además, hay una línea telefónica estatal de consejos legales migratorios disponible, es en 1-800-798-0671, operada por Connecticut Legal Services para consultas migratorias.