Tiroteo en oficinas de ICE en Dallas expone fallas y desigualdad en la seguridad de sus instalaciones

DALLAS, TEXAS.- La mañana del miércoles 24 de septiembre de 2025, se registró un tiroteo en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas. Un hombre armado —identificado como Joshua Jahn— disparó desde una azotea cercana contra el edificio y contra personas que estaban en una puerta de salida usada para el traslado de detenidos.

Al menos una persona murió en el lugar, y otras dos —quienes se encontraban bajo custodia de ICE— resultaron gravemente heridas; una de ellas es de nacionalidad mexicana. Ningún agente del ICE fue herido en los disparos.

El agresor, Joshua Jahn, se quitó la vida poco después del ataque con un disparo autoinfligido.

Se encontraron casquillos con la inscripción “ANTI-ICE”, lo que sugiere que el tiroteo pudo haber sido un acto de violencia dirigida con motivación política o ideológica hacia la agencia migratoria. El FBI está considerando este ataque como un acto de violencia selectiva.

No se trató de un centro de detención tradicional, sino de una oficina de campo del ICE que funciona como punto de procesamiento temporal para inmigrantes detenidos, especialmente durante su traslado. Las víctimas estaban en el “sally port” o zona de salida de transportes de detenidos.

Uno de los puntos críticos que ha salido a la luz tras el tiroteo es el nivel relativamente bajo de barreras físicas y protecciones externas en esta instalación en comparación con otras más fuertemente aseguradas. Por ejemplo, la exposición de zonas de carga y acceso para transportes sin blindaje adecuado o resguardo suficiente.

Tras el incidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó una revisión de seguridad a nivel nacional de las oficinas del ICE. Autoridades locales, federales y el FBI participan en la investigación para determinar responsabilidades y mejorar los protocolos de seguridad.

Este no ha sido un hecho aislado. En Texas y otras zonas de EE.UU. han ocurrido previamente ataques contra instalaciones migratorias. Se reportan amenazas y agresiones que ponen en evidencia una tendencia creciente de violencia contra agentes y oficinas relacionadas con el ICE.

Durante las primeras horas después del tiroteo hubo discrepancias en los comunicados oficiales sobre el número de víctimas, quiénes eran (detenidos, personal o visitantes), y la gravedad de los heridos. Algunas versiones decían que había dos muertos, luego se hablaba de uno, más tarde se confirmaron otros detalles.

Especialistas en seguridad y exfuncionarios de ICE han señalado que este incidente revela una disparidad significativa entre unas instalaciones y otras: algunos ICE field offices tienen puertas reforzadas, perímetros protegidos, caminos de acceso restringido; otras están mucho más expuestas. Se pide una evaluación uniforme de amenazas, mejoras en infraestructura, y protocolos de alerta temprana.

Cronología de los hechos

Hora / Fecha Suceso 24 de septiembre de 2025, ~6:40 a.m. (hora local Dallas) Primeros disparos reportados contra la oficina de ICE, desde un edificio contiguo o azotea cercana. Poco después de los disparos Varias personas bajo custodia reciben impactos, una muere en el lugar, otras dos quedan gravemente heridas. En los momentos siguientes El atacante, identificado como Joshua Jahn, se dispara a sí mismo y muere. Durante las primeras horas tras el ataque Autoridades proporcionan versiones distintas sobre número de muertos/heridos y sobre quiénes eran las víctimas (detenidos, empleados, visitantes). Más tarde ese día El FBI revela que en uno de los casquillos aparece la inscripción “ANTI-ICE”. Investigadores califican el suceso como potencial motivación ideológica. Tras el mediodía Kristi Noem ordena una revisión general de seguridad en las instalaciones del ICE a nivel nacional.