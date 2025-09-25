Instan a personas de Westchester a reclamar más de $453 millones en dinero perdido

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El Ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, y el Contralor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, instaron esta semana a las personas del Condado a revisar si tienen dinero “perdido” a su nombre que no han reclamado, suma que asciende a más de 453 millones de dólares en total.

Según el anuncio oficial del gobierno del Condado, ese monto corresponde a fondos no reclamados asociados a residentes, empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades religiosas dentro de Westchester.

El llamado incluye también a personas que ya no viven en el Condado pero que en algún momento tuvieron vínculos con él.

Los funcionarios explicaron que estos fondos pueden provenir de diversas fuentes: reembolsos fiscales, cuentas bancarias cerradas, acciones o dividendos no reclamados, seguros de vida, o cheques sin cobrar.

El propósito de la iniciativa es aumentar la conciencia pública sobre el programa estatal y local de fondos no reclamados para que las personas revisen si alguna de esas sumas les corresponde.

Jenkins enfatizó que no hay penalidad por reclamar el dinero, y que este tipo de recursos “olvidados” suele acumularse cuando los titulares cambian residencia, fallecen o simplemente no hacen seguimiento.

Dijo que recuperar esos montos podría ayudar a aliviar la carga financiera de muchas familias locales.

Por su parte, DiNapoli advirtió que un alto porcentaje de los fondos no reclamados acaba “durmiendo” en cuentas estatales sin uso, cuando podrían regresar a quienes les corresponde.

Pidió a las personas que visiten el sitio web oficial de la Oficina del Contralor estatal para buscar mediante su nombre si tienen reclamos pendientes. El sitio web es https://www.osc.ny.gov/unclaimed-funds.

Para facilitar el proceso, el Condado y la oficina del Contralor han compartido enlaces directos y guías para verificar reclamaciones de forma segura.

Además, señalaron que no hay costo por reclamar estos fondos ni intermediarios necesarios: el trámite es público y directo.

Esta iniciativa se alinea con acciones anteriores del Condado para mejorar la gestión financiera y la transparencia pública.

Jenkins cree que, al movilizar a las personas a revisar estos posibles recursos, se fortalece la confianza en la administración local.

Por último, el llamado público está abierto desde ya y no tiene fecha límite especificada en el comunicado.

Se recomienda a cualquier persona interesada revisar periódicamente, pues nuevas sumas pueden añadirse con el tiempo, y ejercer su derecho a reclamar lo que legítimamente les pertenece.