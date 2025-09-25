Hispano lanza campaña a la alcaldía de Peekskill

- Publicidad -

PEEKSKILL.- El concejal dominicano-estadounidense Ramón Fernández anunció oficialmente su candidatura para la alcaldía de Peekskill, ciudad al norte del condado de Westchester.

Ante simpatizantes, familiares y miembros de la comunidad, Fernández presentó un mensaje claro: su propósito será centrarse en los asuntos cotidianos que más afectan a todas las familias.

Fernández, quien ha sido concejal de Peekskill y vive en la ciudad desde hace casi dos décadas, aseguró que conoce las calles, los problemas y las esperanzas de sus vecinos.

Durante su mensaje pronunciado, repasó algunos de los logros que atribuye a sus gestiones previas, como mejoras a códigos municipales y avances en vivienda asequible.

Uno de los ejes de su campaña será la calidad de vida: propone impulsar un sistema piloto de recolección subterránea de basura en el centro urbano, adoptar contenedores estandarizados en toda la ciudad y mejorar las aceras.

Asimismo, plantea desarrollar un modelo de “Barrio de 20 minutos” para que Peekskill sea más caminable y conectado.

El segundo pilar es la seguridad pública. Fernández dijo que reforzará la presencia policial y trabajará en estrategias preventivas para reducir la delincuencia.

Además, mencionó la necesidad de mejorar la iluminación en barrios vulnerables y fortalecer la colaboración entre la policía y la comunidad para restablecer la confianza ciudadana.

En cuanto a asequibilidad, la propuesta de Fernández incluye mecanismos para controlar los costos de la vivienda, promover ordenanzas de vivienda asequible y proteger a los residentes de aumentos abruptos de alquileres. Quiere que Peekskill no sea solo un lugar para quienes pueden pagar grandes sumas, sino una ciudad accesible para familias trabajadoras.

Durante el acto, Fernández rememoró su experiencia como operador de taxis y comerciante local antes de dedicarse al servicio público, afirmando que esa trayectoria le da una perspectiva directa de las necesidades de los ciudadanos. También enfatizó su compromiso de “arreglar lo que está roto”, citando que ha caminado, manejado y recorrido la ciudad barrio por barrio.

El lanzamiento del hispano fue bien recibido por miembros de la comunidad hispana y diversas organizaciones vecinales, que expresaron esperanza en una administración más cercana, transparente y orientada al bienestar diario de la gente.

Fernández concluyó su discurso con un llamado a la unidad: “Sé lo que falla, y como alcalde voy a solucionarlo”.