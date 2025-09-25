Ex maestra condenada a 25 años de prisión por explotación sexual de estudiante

- Publicidad -

WHITE PLAINS – Una ex profesora de secundaria de 36 años, de Yonkers fue sentenciada en un tribunal federal a 25 años de prisión por incitar a un menor a participar en actividades sexuales ilegales.

Se alega que, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, Sandy Carazas-Pinez abusó de su cargo como docente al inducir e intentar inducir a un estudiante a una relación sexual.

El estudiante tenía 16 años en ese momento.

De acuerdo con los fiscales, Carazas-Pinez indujo al estudiante haciéndole creer que mantenían una relación romántica.

La ex profesora usó su teléfono celular personal para llamar, enviar mensajes de texto y realizar videollamadas a la víctima para concertar encuentros sexuales, e inducir repetidamente al joven a participar en conductas sexualmente explícitas transmitidas en vivo durante las videollamadas, según los documentos de la Corte.

La acusación también alegó que, en varias ocasiones, Carazas-Pinez llevó a la víctima a lugares del Bronx, Yonkers y Staten Island para tener relaciones sexuales con el joven.

Además de su sentencia de prisión, Carazas-Pinez también fue sentenciada a cinco años de supervisión posterior a su liberación.