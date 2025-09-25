EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Centro de tareas

El Centro Hispano anunció la apertura de su Centro de Tareas, un servicio gratuito diseñado para apoyar a los estudiantes de la comunidad.

El programa dio inicio esta semana, y estará disponible de lunes a jueves. El horario de atención es de 4:00 a 6:00 de la tarde.

El Centro de Tareas busca proporcionar un espacio seguro y de apoyo donde los jóvenes puedan recibir ayuda con sus deberes escolares, fomentando así su éxito académico.

Una de las grandes ventajas de este servicio es su accesibilidad: no se requiere cita previa ni registro. Los estudiantes simplemente pueden presentarse en las instalaciones de El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains. El programa estará en funcionamiento durante todo el año escolar, hasta el 6 de junio de 2026.

Para mayor información, pueden llamar al 914-289-0500.

Bolsas gratuitas para manualidades

El Departamento Infantil de la Biblioteca Pública de Norwalk anunció la actividad “Bright and Happy Days Craft Bag”, un programa pensado para niñas y niños de 4 años en adelante.

A partir del sábado 27 de septiembre, las familias podrán recoger bolsas de manualidades listas para llevar a casa, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

La propuesta busca fomentar la creatividad y ofrecer una alternativa recreativa accesible para los más pequeños.

Las bolsas estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que los organizadores recomiendan acudir temprano para garantizar la participación en esta iniciativa gratuita.

Enfrentando el racismo en Stamford

La Biblioteca Ferguson de Stamford anunció el inicio de “Facing Racism in Stamford”, una serie de seis diálogos comunitarios enfocados en reflexionar sobre la equidad racial y fomentar la comprensión entre las personas.

El programa comenzará el lunes 29 de septiembre, en el auditorio Dudley Williams, Jr., en 1 Public Library Plaza, Stamford, y se extenderá hasta el 10 de noviembre.

La iniciativa está dirigida a los adultos y busca crear un espacio de conversación abierta en torno a experiencias de racismo y oportunidades para construir una comunidad más inclusiva.

El ciclo es presentado en colaboración con Stamford Cradle to Career y CT Undoing Racism, organizaciones comprometidas con la justicia social y la participación ciudadana.

Los organizadores indicaron que se servirá comida en cada encuentro y recordaron que la inscripción es obligatoria para todas las sesiones, ya que la continuidad es clave para el impacto del programa.

Para inscribirse pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/facing-racism-workshop-61877.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8221.

Taller de baile de salón

La Biblioteca Ferguson de Stamford será escenario de un taller de baile de salón a cargo de la instructora Simone Assboeck, quien guiará a los participantes en un ciclo de cuatro sesiones para aprender los pasos básicos de la salsa y el cha-cha.

El programa comenzará el martes 30 de septiembre, en el auditorio Dudley N. Williams, Jr., en 1 Public Library Plaza, Stamford, y está diseñado para adultos interesados en descubrir o perfeccionar sus habilidades en la pista de baile.

El taller no requiere experiencia previa y está abierto tanto a parejas como a personas solas, ya que los compañeros serán rotados durante las prácticas.

Los organizadores destacaron que la inscripción cubre las cuatro sesiones completas y remarcaron la importancia de asistir a cada una para aprovechar al máximo la experiencia.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8221.

Distribución de abrigos

El Centro Hispano, en colaboración con MVP Health Care, anunció la “Distribución de Abrigos” que tendrá lugar el sábado 5 de octubre.

El evento comenzará a las 11:00 de la mañana en las instalaciones de El Centro Hispano, en 295 Central Avenue, White Plains.

Esta iniciativa busca ofrecer una ayuda fundamental a los miembros de la comunidad que más lo necesiten, proporcionándoles abrigos para protegerse del frío en la próxima temporada invernal.

Los organizadores enfatizaron que la distribución se llevará a cabo por orden de llegada. La cantidad de abrigos es limitada, por lo que es importante que los interesados acudan temprano para asegurarse de recibir uno.

Para mayor información, pueden llamar al 914-289-0500.