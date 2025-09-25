Alerta en Port Chester: estafadores se hacen pasar por policías

- Publicidad -

PORT CHESTER.- Las autoridades de Port Chester emitieron una advertencia pública luego de recibir reportes sobre llamadas fraudulentas hechas por personas que se identifican como miembros del Departamento de Policía local.

En estos engaños, el propósito es convencer a las personas de que han incumplido una orden judicial para exigirles pagos inmediatos.

Según la policía, una línea telefónica en particular, el número 914-679-9659, ha estado involucrada en múltiples incidentes donde un individuo se hace pasar por un oficial local.

En esas interacciones, el impostor asegura que la persona convocada no se presentó a una audiencia o que enfrenta cargos legales, e insiste en que se realice un pago para “resolver” la situación.

El Departamento de Policía de Port Chester enfatizó que jamás solicita pagos por teléfono, ni solicita dinero para trámites judiciales o multas pendientes a través de llamadas.

Además, aclararon que no hacen esos cobros de forma electrónica o remota, subrayando que tales ofertas son fraudulentas.

Ante una llamada sospechosa, la policía insta a colgar inmediatamente y no proporcionar información personal, financiera o identificativa.

Además, recomendaron compartir la advertencia con familiares, amigos y vecinos para prevenir que más personas caigan en la trampa.

En otros casos similares, estafadores han usado tecnología para falsificar el identificador de llamadas (caller ID), haciendo que el número que aparece en el teléfono parezca legítimo o familiar.

Aunque esas falsificaciones no han sido confirmadas en todos los casos de Port Chester, la policía recordó estar alerta ante esa posibilidad.

Este tipo de estafas, conocidas como “impersonación policial”, buscan aprovechar el miedo y la autoridad percibida para obligar a víctimas a actuar rápidamente sin cuestionar. La estrategia suele involucrar presiones psicológicas, urgencia falsa o amenazas encubiertas.

Las autoridades locales están monitoreando la situación y piden a cualquier persona que haya recibido una de estas llamadas que se comunique con el Departamento de Policía de Port Chester para reportarla.

Además, están evaluando si hay patrones comunes que ayuden a identificar a los responsables.

Finalmente, la policía recordó a la comunidad que, ante las dudas sobre la legitimidad de una comunicación, es más seguro cortar la llamada y verificar directamente mediante líneas oficiales.

No responder impulsivamente puede prevenir pérdidas de dinero, robo de identidad o daños mayores.