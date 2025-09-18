Suspenden el show de Jimmy Kimmel por comentarios sobre asesino de Charlie Kirk

- Publicidad -

La cadena de televisión ABC de Disney está retirando indefinidamente del aire el programa nocturno de entrevistas de Jimmy Kimmel en medio de una controversia por sus recientes comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

“Jimmy Kimmel Live será suspendido indefinidamente”, dijo un portavoz de ABC, negándose a compartir más detalles.

Un representante de Kimmel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La sorprendente decisión llegó solo unas horas después de que el funcionario del Gobierno de Trump responsable de otorgar licencias a las estaciones locales de ABC presionara públicamente a la compañía para que sancionara a Kimmel.

Al menos dos grandes propietarios de estaciones afiliadas a ABC dijeron posteriormente que suspenderían el programa de Kimmel, lo que provocó especulaciones de que los propietarios intentaban congraciarse con el Gobierno. Esos conglomerados mediáticos locales buscan fusiones que requerirían la aprobación de la administración.

Mientras Kimmel se preparaba para grabar el episodio del miércoles por la noche en Hollywood, ABC decidió cancelar el programa, para asombro de la industria del entretenimiento.

Grupos a favor de la libertad de expresión condenaron inmediatamente a ABC, calificando la suspensión de cobarde, mientras que el presidente Trump, quien frecuentemente se enfrentaba con Kimmel, celebró desde el Reino Unido, donde se encuentra en una visita de Estado.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que debía hacerse”, escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. “Eso deja a Jimmy (Fallon) y Seth, dos perdedores totales, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son horribles. ¡¡¡Hazlo NBC!!!”

La suspensión indefinida subraya cuán politizadas se han vuelto las opiniones y comentarios en torno al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, con campañas de alto perfil instando a los empleadores a despedir a personas que hagan comentarios percibidos como desfavorables hacia Kirk.

Y el presidente también ha arremetido contra las empresas de medios, específicamente, cuando lo disgustan, como con la demanda por difamación de US$ 15.000 millones que presentó esta semana contra el New York Times y demandas contra otros medios.

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel dijo que el movimiento MAGA estaba tratando de obtener puntos políticos al intentar demostrar que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, no era uno de los suyos.

“La pandilla MAGA está desesperadamente tratando de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político de ello”, dijo Kimmel. “Entre las acusaciones, hubo duelo”.

Los comentarios del presentador nocturno de ABC constituyeron “la conducta más enfermiza posible”, dijo el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, al podcaster de derecha Benny Johnson el miércoles.podría proceder a revocar las licencias de las afiliadas de ABC como una forma de obligar a Disney a castigar a Kimmel.