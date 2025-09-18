Prohibido morirse: la insólita ley de un pueblo español

- Publicidad -

En Lanjarón, un pequeño municipio de la provincia de Granada, las autoridades establecieron hace más de 25 años una curiosa prohibición: morir dentro de sus límites. La medida fue impulsada en 1999 por el entonces alcalde José Rubio como respuesta a la falta de espacio en el cementerio local. En una declaración oficial, Rubio instó a los habitantes a «cuidar al máximo su salud» hasta que el municipio consiguiera terrenos para ampliar el camposanto.

La ordenanza dejó claro el objetivo: «Queda terminantemente prohibido morir en Lanjarón». Aunque se trataba de una medida simbólica y humorística, buscaba llamar la atención sobre un problema que llevaba años sin resolverse. En aquel momento, la presión vecinal para ampliar el cementerio era alta, pero la gestión del terreno seguía estancada.

Con el paso de los años, la situación no cambió demasiado. Actualmente, el municipio sigue contando con un único camposanto. Pese a la peculiar ley, Lanjarón es un destino turístico reconocido por sus manantiales minerales y como punto de partida para excursiones en la Alpujarra. En los últimos tiempos, ha ganado popularidad entre jóvenes en redes como TikTok, que lo presentan como alternativa a destinos saturados como Barcelona o Mallorca.

La iniciativa de Lanjarón no es única. En Longyearbyen, Noruega, existe una prohibición similar desde 1950, pero por razones sanitarias: el clima subártico impide la descomposición de los cuerpos, lo que ha llevado a mantener cerrado su cementerio para nuevos enterramientos.

La «prohibición de morir» en Lanjarón, lejos de ser aplicada, se convirtió en una parte de la identidad local y un recurso de promoción que, décadas después, sigue despertando curiosidad dentro y fuera de España.