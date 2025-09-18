Organización distribuye cantidad récord de mochilas a estudiantes necesitados de Westchester

- Publicidad -

YONKERS.- La organización sin fines de lucro The Sharing Shelf, que sirve como banco de ropa para el condado de Westchester, anunció los resultados récord de su iniciativa anual Backpacks to School.

A través de esta iniciativa, cientos de voluntarios se unieron para ensamblar, llenar y distribuir mochilas llenas de suministros escolares adecuados para cada grado a estudiantes necesitados de Westchester.

De acuerdo con la organización distribuyeron 1,976 mochilas, 30 más que el año pasado.

Las mochilas se distribuyeron a estudiantes desde pre-kinder hasta 12º grado en 35 distritos escolares de Westchester.

Las comunidades beneficiadas son:

– Yonkers: Un tercio de las mochilas (33.21%) se distribuyeron a estudiantes en Yonkers.

– Port Chester: El 15.09% de las mochilas se destinaron a estudiantes en Port Chester.

– Mount Vernon: El 14.87% de las mochilas se entregaron a estudiantes en Mount Vernon.

– New Rochelle: El 11.14% de las mochilas se distribuyeron a estudiantes en New Rochelle.

Según los promotores, la demanda de mochilas ha aumentado significativamente, reflejando el crecimiento en la necesidad de asistencia en la comunidad.

A pesar de ser uno de los condados más ricos del país, Westchester tiene una tasa de pobreza infantil del 11.1% en 2023, según la Westchester Children’s Association.

Las mochilas y los suministros escolares son esenciales para el éxito educativo de los estudiantes.

La fundadora y directora ejecutiva de The Sharing Shelf, Deborah Blatt, expresó su gratitud a los negocios, organizaciones comunitarias e individuos que han apoyado la iniciativa.