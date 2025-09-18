Mes de Concientización sobre el Suicidio y la Línea de Crisis 988

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, proclamó el mes de septiembre como el Mes de Prevención y Concienciación del Suicidio en el Condado.

Esta declaración forma parte de los esfuerzos gubernamentales por sensibilizar al público acerca de la crisis de salud mental y promover los recursos de apoyo disponibles.

Como parte de esta iniciativa, Jenkins lanzó un anuncio de servicio público que pone en relieve la Línea de Crisis y Suicidio “988”.

Esta línea de atención telefónica nacional está operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para quienes atraviesan crisis, angustia emocional o pensamientos suicidas.

La administración del Condado trabaja en conjunto con el Saint Vincent’s Hospital, una división del Saint Joseph’s Medical Center, para operar el centro de llamadas 988.

En 2024, cerca de 18,000 personas en Westchester utilizaron este servicio gratuito y confidencial.

Jenkins enfatizó que esta campaña comunitaria busca “eliminar el estigma” ligado al suicidio y a las enfermedades mentales.

Además, pretende informar a las personas sobre los servicios de salud mental que existen, para que quienes necesiten ayuda sepan cómo y dónde buscarla.

Entre las actividades para conmemorar este mes, el Condado está coordinando con organizaciones sin fines de lucro, líderes educativos, empresas locales, y varios departamentos del Condado. El propósito es ampliar los esfuerzos para que el mensaje llegue a más personas, especialmente aquellas en comunidades vulnerables.

El Departamento de Salud Mental del condado de Westchester desempeña un papel central en esta iniciativa, facilitando información, vinculación a servicios, y apoyo para quienes tienen ideaciones suicidas o problemas de salud mental agravados.

Se recuerda que el servicio 988 está abierto para todos, sin importar la edad, historia o circunstancia personal.

Además de la campaña informativa, se llevarán a cabo eventos conmemorativos y de sensibilización durante septiembre, incluidos actos públicos que promuevan la solidaridad y la empatía con quienes han sido afectados por el suicidio o padecen una enfermedad mental.

Jenkins instó a las personas a participar de estas iniciativas y a utilizar los servicios disponibles.

Para obtener más información sobre los servicios de salud mental en Westchester, las personas pueden comunicarse con el Departamento de Salud Mental del condado o visitar la página web oficial del Condado en https://mentalhealth.westchestergov.com.

La línea 988 es un recurso fundamental para emergencias emocionales, proporcionando ayuda inmediata y orientación local.