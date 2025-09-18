Gobernadora insta a familias a elaborar plan de emergencia y asistir a un curso de preparación ciudadana

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Durante el Mes Nacional de la Preparación en septiembre, la gobernadora Kathy Hochul instó a todos los neoyorquinos a elaborar un plan de emergencia personal y familiar, y a asistir a un curso de preparación ciudadana.

El tema de este año es Preparedness Starts at Home o “La preparación comienza en casa”, lo que subraya la importancia de que cada individuo esté listo para enfrentar emergencias.

Hochul destacó que, aunque el Estado ya cuenta con mecanismos de respuesta ante desastres naturales, amenazas climáticas y otras emergencias, la diferencia en muchos casos la marca la preparación previa: tener claro lo que cada familia debe hacer, dónde reunirse, cómo mantenerse informado.

Asimismo, mencionó que es vital que las personas sepan cuál es su riesgo específico (por ejemplo, inundaciones, tormentas, nevadas, entre otras) para poder actuar adecuadamente.

La gobernadora hizo especial énfasis en la Citizen Preparedness Corps (CPC), un programa gratuito del estado que ofrece cursos de capacitación para que ciudadanos comunes aprendan a prepararse, responder y recuperarse tras emergencias.

Hasta la fecha, más de 437,000 neoyorquinos han completado estos cursos, según datos oficiales.

Los cursos CPC se imparten en persona en distintos puntos del estado y también en línea, para facilitar el acceso.

Están disponibles en inglés y cuentan con subtítulos en 12 idiomas adicionales, entre ellos español, chino, ruso, urdu y otros, para asegurar que personas de distintas comunidades puedan participar.

Entre los componentes fundamentales que recomienda Hochul para la preparación personal se encuentran: elaborar un plan de emergencia familiar, armar un equipo de suministros que pueda servir por al menos diez días, identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro, y estar preparado para necesidades especiales de miembros del hogar como personas mayores, infantes, mascotas o personas con discapacidad.

Otro de los llamados fue a inscribirse para recibir alertas reales de emergencias y del clima en tiempo real.

Para ello, los neoyorquinos pueden enviar un mensaje de texto con el nombre de su condado o municipio al número 333111, que les otorga dichos avisos cuando ocurra algo inesperado.

La Gobernadora recordó que la preparación no es algo opcional, sino un deber cívico. Estar preparado puede reducir pérdidas humanas, daños materiales y acelerar la recuperación después de eventos adversos.

Resaltó que “mantener a Nueva York seguro empieza con estar listo”.

Finalmente, Hochul animó a las familias a informarse más en los portales oficiales del estado como el sitio de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES), en https://www.dhses.ny.gov/emergency-alerts, donde se pueden inscribir en los cursos CPC, encontrar recursos, guías, y consejos prácticos para preparar hogares y comunidades.

Además, pueden visitar la web https://www.dhses.ny.gov/safety-and-prevention.