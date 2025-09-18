EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Clases gratuitas de inglés

La organización Latinos for the Defense and Educational Diversity (CTLEAD), en colaboración con la Dominican American Coalition of Connecticut, anunció la apertura de inscripciones para sus clases gratuitas de inglés.

Estas clases están diseñadas para ayudar a los miembros de la comunidad a mejorar sus habilidades en el idioma y se impartirán los martes y jueves, en un horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

El programa se llevará a cabo en el segundo piso del 1021 Main Street, Bridgeport, y ofrece un beneficio adicional muy importante para las familias: el cuidado de niños mayores de 7 años mientras los padres asisten a sus clases.

Los promotores recuerdan a los interesados que los cupos son limitados y se recomienda a aquellos que deseen registrarse pueden ingresar a la web https://short-url.org/1eZXS.

Revisión gratuita de sillas de seguridad de automóviles

El Departamento de Policía de Norwalk, en asociación con Yale New Haven Health, llevará a cabo un evento de revisión gratuita de sillas de seguridad para automóviles el domingo 21 de septiembre.

El evento tendrá lugar en el Norwalk City Hall, en 125 East Avenue, Norwalk, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El propósito es ayudar a los padres y cuidadores a garantizar que sus sillas de seguridad estén instaladas correctamente por técnicos certificados en seguridad de pasajeros infantiles.

La iniciativa busca abordar las formas más comunes de uso indebido de las sillas de seguridad, como el uso del asiento incorrecto para la edad y el peso del niño, o la instalación incorrecta de los cinturones y arneses.

La policía de Norwalk insta a los miembros de la comunidad a aprovechar esta oportunidad para asegurar que sus hijos viajen de forma segura en sus vehículos.

Para mayor información, pueden visitar el sitio web del departamento de policía en www.norwalkpd.com.

Toca un camión y casa abierta

El sábado 27 de septiembre, la Ciudad de Norwalk celebrará su evento “Toca un Camión y Casa Abierta” en el Centro de Obras Públicas, en 15 South Smith Street, Norwalk.

De 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, las familias tendrán la oportunidad de interactuar con bomberos, policías, personal de obras públicas y otros socios de la comunidad que trabajan para mantener segura la Ciudad.

El evento contará con demostraciones prácticas y la exhibición de vehículos de emergencia y de servicio.

Además de las actividades, habrá recorridos por la planta de tratamiento de aguas residuales, así como sorteos y refrigerios ligeros.

El evento también servirá como una colecta de alimentos en beneficio de la despensa de alimentos Person-to-Person (P2P) en Norwalk, por lo que se pide a los asistentes que traigan artículos no perecederos como mantequilla de maní, mermelada, salsa para pasta, macarrones con queso y atún.

El evento está diseñado para todas las edades y se realizará sin importar las condiciones climáticas.

Para más información, pueden llamar al 203-854-3200.

Celebran Mes de la Herencia Hispana

Members Credit Union celebrará el sábado 27 de septiembre su 90º aniversario junto con el Mes de la Herencia Hispana en Stamford.

El evento comunitario se llevará a cabo en 612 Bedford Street, Stamford, de 12:30 del mediodía a 4:00 de la tarde, y contará con música en vivo, presentaciones locales, comida hispana y actividades familiares para todas las edades.

La institución financiera, que forma parte de la red “Juntos Avanzamos”, busca fortalecer los lazos con la comunidad ofreciendo recursos, sorpresas especiales y oportunidades para conectarse con líderes locales y otros miembros, de acuerdo con los promotores.

Además, se resaltará el compromiso de la cooperativa en apoyar a sus socios y en brindar servicios accesibles que ayuden a que los sueños de la comunidad prosperen.

Para reservar u obtener más información pueden enviar un correo electrónico a agomez@memberscu.coop.

Recompra de armas

La Campaña #KeepKidsSafe anunció su quinto evento anual de “Compra de Armas y Día de Regalías de Cajas Fuertes” en todo el estado de Connecticut.

El evento se llevará a cabo el sábado 1º de noviembre, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en múltiples ubicaciones de los departamentos de policía de la región.

El programa ofrece un intercambio de tarjetas de regalo por armas operativas, garantizando el anonimato total y sin hacer preguntas.

Los lugares que participan en la compra y entrega de cajas fuertes incluyen los departamentos de policía de Danbury, Guilford, Meriden, Newtown, Norwalk, Stamford, Waterbury y Obras Públicas de Hartford.

Para la iniciativa de compra, se entregarán tarjetas de regalo de $200 por armas de asalto, $100 por pistolas y revólveres, $50 por rifles y escopetas, y $25 por pistolas de un solo cañón (estilo Derringer) y cualquier tipo de arma de pólvora negra.