Casos de legionelosis en Westchester ascienden a 38 y hay 2 muertes por bacterias transmitidas por el agua

NEW ROCHELLE.- El condado de Westchester confirmó 38 casos de enfermedad del legionario o legionelosis hasta la fecha, incluyendo dos muertes, según las autoridades sanitarias locales.

Los fallecimientos ocurrieron en White Plains y New Rochelle, aunque no se han divulgado detalles como edades, sexo o cuándo exactamente se produjeron.

La comisionada de salud del Condado, Sherlita Amler, indicó que los casos han ido en aumento en comparación con el año anterior, y atribuyó parte del incremento a las condiciones climáticas: un verano muy caluroso y húmedo favorece el crecimiento de la bacteria Legionella.

Legionella es una bacteria que se propaga principalmente a través de inhalar gotitas de agua contaminada, vapor o aerosol, no por consumo de agua potable ni por contacto interpersonal directo.

Las torres de enfriamiento, sistemas de aire acondicionado de gran tamaño, spas, fuentes decorativas y tuberías mal mantenidas pueden ser focos de infección.

Westchester cuenta con 561 torres de enfriamiento registradas, las cuales son sometidas a pruebas cada 90 días para detectar la presencia de Legionella.

Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ningún foco específico (como torre en particular) vinculado directamente con los casos confirmados. Tampoco se han detectado agrupaciones claras de pacientes en un mismo edificio o espacio.

En respuesta al brote, los funcionarios de salud instan a cualquier persona que presente síntomas similares a neumonía, tos persistente, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, a buscar atención médica de inmediato, especialmente si pertenece a grupos de riesgo como adultos mayores, personas con enfermedades pulmonares, fumadores o quienes tienen el sistema inmunológico comprometido.

También se subraya la importancia de un diagnóstico temprano, ya que la Legionella puede tratarse con antibióticos eficaces si se detecta a tiempo. Ignorar los síntomas o retrasar la atención puede aumentar el riesgo de complicaciones graves.

Algunas voces críticas han cuestionado por qué los anuncios al público sobre el brote se realizaron con cierta demora.

Hay preocupación de que una comunicación más rápida y transparente podría haber ayudado a que más personas estén alertas y tomen medidas preventivas.

Por último, las autoridades de Westchester advirtieron que mientras se continúa investigando, es crucial que los propietarios de grandes sistemas de agua cumplan rigurosamente con las normas de mantenimiento, limpieza y prueba periódica.

También recordaron que la población puede colaborar identificando posibles fuentes de exposición recientes (hoteles, gimnasios, edificios grandes) y reportando síntomas al sistema de salud.