Vacunas gratuitas contra la rabia para mascotas

NEW ROCHELLE.- El Departamento de Salud del condado de Westchester anunció que ofrecerá jornadas de vacunación gratuita contra la rabia para perros, gatos y hurones.

Las clínicas se realizarán el domingo 14 de septiembre y el domingo 9 de noviembre, entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en el Stamen Animal Hospital, ubicado en el 61 Quaker Ridge Road de New Rochelle.

Las personas interesadas deberán reservar previamente comunicándose al 914-632-1269.

Las atenciones se realizarán por orden de llegada y cada mascota debe estar acompañada por un adulto. Los dueños deberán presentar comprobante de vacunaciones previas y cumplir con medidas de seguridad como gatos y hurones en transportadoras, perros con correa y, en caso de ser agresivos, con bozal.

La comisionada de Salud del Condado, la doctora Sherlita Amler, destacó la importancia de inmunizar a las mascotas, ya que de esta forma se protege tanto a los animales como a las familias frente a un eventual contacto con animales portadores de rabia. Recordó que la enfermedad es letal y que prevenirla resulta vital para la salud pública.

La legislación de Nueva York exige que perros y gatos reciban su primera dosis antes de los cuatro meses de edad, una segunda dentro del año siguiente y refuerzos cada uno o tres años, según el tipo de vacuna. El incumplimiento puede derivar en sanciones de hasta 2,000 dólares para los propietarios.

La rabia se transmite por mordeduras o la saliva de animales infectados. En Westchester se han registrado exposiciones a través de encuentros con gatos y gatitos callejeros, mapaches, zorrillos, coyotes, zorros e incluso un osezno (cachorro). Los murciélagos también pueden ser portadores. Por ello, las mascotas domésticas están en constante riesgo si entran en contacto con fauna silvestre.

Las autoridades advirtieron que los animales vacunados solo requieren un refuerzo si son expuestos a un caso confirmado o sospechoso de rabia.

En cambio, aquellos que no están al día con sus vacunas podrían enfrentar cuarentena o ser sacrificados. Cambios en el comportamiento, como agresividad inusual, docilidad extrema, desorientación o espuma en la boca, pueden ser señales de infección.

La doctora Amler aconsejó lavar las mordidas con agua y jabón, acudir al médico y notificar al Departamento de Salud al 914-813-5000.

Además, subrayó la importancia de obtener los datos del propietario de la mascota agresora para verificar sus registros de vacunación, lo que podría evitar que la víctima deba someterse a una serie de dolorosas inyecciones antirrábicas.

Finalmente, las autoridades pidieron a la población no manipular animales silvestres ni mascotas desconocidas, incluso si parecen enfermos o heridos.

Además, recordaron que, si una mascota pelea con otro animal, se debe usar guantes para manipularla y contactar de inmediato al veterinario y a los oficiales de control animal.

Para más información, las personas pueden visitar el portal del Departamento de Salud del Condado o seguir sus cuentas oficiales en redes sociales.