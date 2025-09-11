Programa que ayuda a mujeres y niños distribuirá cupones para adquirir productos agrícolas frescos

- Publicidad -

YONKERS.- Durante la temporada de cultivo, el programa Women, Infant and Children (WIC) del Departamento de Salud del condado de Westchester distribuirá folletos de cupones para el mercado agrícola de temporada, para ayudar a las familias elegibles a comprar frutas y verduras frescas en los mercados agrícolas locales.

Sherlita Amler, Comisionada de Salud del condado de Westchester, declaró que “dado que la inseguridad alimentaria es una preocupación constante, el Departamento de Salud de Westchester se complace en ofrecer estos ahorros a las familias para fomentar la compra de frutas y verduras frescas. Al mismo tiempo, nos complace apoyar a los agricultores locales”.

Más de 1,600 folletos de 25 dólares, proporcionados por el Departamento de Salud del estado de Nueva York, se han distribuido a las familias del programa WIC atendidas por las oficinas de Port Chester y Yonkers del Condado, y hay más disponibles para distribuir hasta finales de septiembre.

Los cupones se pueden usar en los mercados agrícolas hasta noviembre. Este beneficio se suma a otras ayudas disponibles como parte del Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children.

WIC es un programa de intervención nutricional a corto plazo financiado por el gobierno federal con beneficios para la salud a largo plazo.

El programa ofrece evaluación nutricional, educación y asesoramiento, promoción y apoyo a la lactancia materna, además de beneficios mensuales para comprar alimentos saludables y derivaciones a servicios de salud y sociales para familias que cumplen los requisitos.

El programa WIC del condado de Westchester actualmente atiende a unas 6,380 familias.

Para obtener más información sobre los requisitos, pueden comunicarse con WIC en Yonkers al 914-231-2510 o en Port Chester al 914-813-7244.

Los cupones se pueden usar en los mercados agrícolas de Bronxville, Hastings, Irvington, Larchmont, Katonah, Mount Vernon, Ossining, Pelham, Pleasantville, Rye, Scarsdale, Sleepy Hollow, Yonkers y Yorktown.